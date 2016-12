Control naval de amploare pe Marea Neagră

NAVELE COMERCIALE, LA BANI MĂRUNŢI În tot bazinul Mării Neagre a fost instituit, de ieri, un „cod portocaliu”, dar nu de vremea rea, ci de controale. Cu alte cuvinte, tot ceea ce mişcă în aceste zile pe Marea Meagră şi care are peste 500 de tone, mai puţin navele militare, este luat la verificat la sânge de inspectorii Federaţiei Internaţionale de Transport (ITF), împreună cu autorităţile portuare constănţene. Acţiunea a fost declanşată, ieri dimineaţă, de liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu, care a spus că încă de la primele nave verificate s-au constatat deficienţe majore la bord, nereguli care ţin de siguranţa navigatorilor. În plus, liderul SLN a afirmat că au mai fost descoperite deficienţe şi în ceea ce priveşte contractul colectiv de muncă, care, practic, la unele nave nu există. “Lipsa contractelor colective de muncă înseamnă o formă de muncă la negru. În plus, după cum am bănuit, am găsit foarte mulţi navigatori cu salarii extrem de mici”, a afirmat Mihălcioiu, care a adăugat că rezultatele finale ale acestui control vor fi făcute publice vineri, când se încheie inspecţia.

ACŢIUNE DE AMPLOARE Reprezentantul ITF a spus că este pentru prima oară când aceste controale sunt realizate simultan în toate porturile de la Marea Neagră din toate cele şase ţări riverane. „Este cea mai mare campanie de inspecţie pe Marea Neagră din toate timpurile. Nu vor mai fi locuri unde navele să se ascundă”, a afirmat Adrian Mihălcioiu. El a menţionat că urmează să fie depistate nave care nu corespund standardelor având în vedere că pe Marea Neagră navighează mii de vase cu vechime de zeci de ani, care pot pune în pericol viaţa marinarilor. Mihălcioiu a adăugat că în cazul găsirii unor nereguli se va da un avertisment, iar dacă problemele sunt grave nava respectivă poate fi reţinută în port până la remedierea deficienţelor.