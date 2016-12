Control riguros al absenţelor la cursuri (!?)

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, demonstrează, cu fiecare declaraţie dată, că realitatea din România îi este total necunoscută. El a afirmat că, pentru a reduce abandonul şcolar, controlul absenţelor elevilor, dar şi ale cadrelor didactice, va fi mult mai riguros în anul şcolar ce vine cu paşi repezi. „Vrem să reducem absenteismul şcolar şi abandonul şcolar. Introducem proceduri mai riguroase în ceea ce priveşte controlul absenţelor”, a spus demnitarul. Acesta a precizat că gândirea privind modul în care va fi redus abandonul şcolar şi absenteismul va fi una globală, iar acţiunea va avea loc la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. În ceea ce priveşte modul cum vor fi controlate absenţele, Funeriu a preferat să paseze sarcina pe umerii unităţilor de învăţământ şi primăriilor. „Ministerul Educaţiei dă liniile generale. Regula va fi reducerea absenteismului şcolar şi controlul riguros al absenţelor. Mijloacele prin care se realizează acest lucru vor fi la îndemâna şcolilor. Cred că un primar care investeşte în şcoală va lupta şi pentru creşterea rezultatelor la bacalaureat şi pentru reducerea absenteismului”, a adăugat ministrul. Cu ce bani vor trebui şcolile şi primăriile să lupte contra abandonului, în condiţiile în care bugetele locale se diminuează de la an la an, iar unităţile de învăţământ sunt vopsite şi amenajate, în fiecare an, pe banii părinţilor, Funeriu nu a mai specificat. În plus, faptul că profesorii vor face prezenţa la fiecare oră iar absenţele vor fi înregistrate toate nu va face ca elevii din familii defavorizate să vină la şcoală, în contextul în care nu au cu ce se îmbrăca sau încălţa şi nici ce mânca.