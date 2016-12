Controverse pe tema... stării civile a lui Iisus

Un fragment de papirus necunoscut până de curând, scris în străvechea limbă coptă, include o frază - ”Iisus le-a spus lor, soţia mea” - care are toate şansele să realimenteze controversele din lumea creştină referitoare la teoria potrivit căreia Iisus ar fi fost căsătorit. Existenţa acestui fragment ce datează din secolul al IV-lea, de mărimea unui card bancar, a fost dezvăluită într-o conferinţă de presă la Roma, marţi, de Karen King, profesor la Harvard Divinity School din Cambridge, Massachusetts. ”Tradiţia creştină a susţinut vreme îndelungată că Iisus nu era căsătorit, deşi nu există dovezi istorice solide în sprijinul acestei afirmaţii”, a spus King.

În ciuda faptului că Biserica Catolică susţine că Iisus nu a fost căsătorit, teoria despre căsătoria acestuia reapare cu regularitate în opinia publică, aşa cum s-a întâmplat în 2003, după publicarea romanului ”Codul lui Da Vinci”, de Dan Brown, care a revoltat mulţi creştini, întrucât avea la bază ideea că Iisus era căsătorit cu Maria Magdalena şi a avut copii cu aceasta. Karen King consideră că acest fragment de papirus, prezentat la cel de-al zecelea Congres al Studiilor de Limbă Coptă, oferă prima dovadă palpabilă a faptului că unii dintre primii creştini credeau că Iisus a fost căsătorit. Roger Bagnall, director al Institute for the Study of the Ancient World din New York, consideră că fragmentul, denumit de Karen King ”Evanghelia soţiei lui Iisus”, este autentic.

Experţii vor realiza o serie de teste asupra fragmentului de papirus, care este deteriorat, analizând mai ales compoziţia chimică a cernelii folosite. Fragmentul se află în proprietatea unui colecţionar privat anonim, care a contactat-o pe Karen King, pentru a-l traduce şi analiza. Se crede că fragmentul de papirus a fost descoperit în Egipt sau în Siria. King spune că abia în jurul anului 200 e.n. a apărut teoria lansată de teologul Clement al Alexandriei că Iisus nu a fost căsătorit. ”Acest fragment sugerează că alţi creştini din acea perioadă pretindeau că Iisus era căsătorit, dar nu oferă o dovadă concretă a căsătoriei acestuia. Tradiţia creştină a păstrat doar mărturiile acelor voci care susţineau că Iisus nu a fost niciodată căsătorit. ”Evanghelia soţiei lui Iisus” ne arată acum că unii dintre creştini credeau contrariul”, a adăugat Karen King. Studiul realizat de Karen King asupra acestui fragment va fi publicat în ”Harvard Theological Review”, în ianuarie 2013. Imagini cu fragmentul de papirus pot fi vizualizate pe site-ul Harvard Divinity School.