Tot mai multe bănci din România au lansat oferte de conturi de economii pentru copii, în speranţa de a atrage cât mai mulţi clienţi. Printre băncile care au astfel de oferte se numără Raiffeisen, Unicredit, BCR, Emporiki, OTP şi Alpha Bank, care dau posibilitatea deschiderii unui cont de economii cu transferuri lunare automate din contul curent al reprezentantului legal. Pentru deschiderea unui astfel de cont în lei, suma variază de la 40 lei la Alpha Bank, până la 500 lei la BCR. Tot pentru un cont în lei, dobânda anuală poate ajunge şi la 7,75% la Alpha Bank, unde rata anuală a dobânzii este fixă pe perioade de câte un an pentru conturile în lei şi fixă pentru primii trei ani, după care va fi fixă pe perioade de câte un an pentru conturile în euro. Emporiki are o ofertă prin care, la fiecare aniversare a produsului, copilul primeşte automat un bonus de 2% din media creditărilor pe ultimele 12 luni, fără a se lua în calcul capitalizările de dobândă şi cu condiţia ca în această perioadă contul să nu fi fost închis. Alpha Bank are un cont de economii care este oferit împreună cu un cont curent gratuit şi poate fi deschis pe numele copilului încă din momentul eliberării certificatului său de naştere.