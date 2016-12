Conturile bancare scapă temporar de sub lupa Fiscului

Fiscul păsuiește bancherii cu încă trei luni și, drept urmare, raporturile detaliate despre conturile bancare ale românilor vor începe să fie trimise către Centru de la 1 iulie și nu de la 1 aprilie, cum fusese înțelegerea inițială. Băncile au spus că schimbarea din Codul Fiscal a fost prea din scurt și că nu au avut timp să își pregătească sistemele informatice. Oricum, Fiscul are deja o linie directă în bănci: de la 1 ianuarie, cere și i se oferă informații despre conturile tuturor românilor, dar într-o formă simplificată. „Instituțiile de credit au obligația ca, la solicitarea ANAF, să comunice toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise de cineva, precum şi informațiile şi documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi“, spun cei de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați. Totodată, zinic, băncile trebuie să trimită la Fisc următoarele: lista titularilor persoane fizice & juridice care deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise; și, bonus, lista persoanelor care închiriază casete de valori. „Nicio instituție de credit nu a raportat începerea testărilor complete, pentru a-și putea adapta sistemele informatice la noile prevederi“, conchid, cu vădită tristețe în glas, cei de la DGRFP. Oricum, dacă le-a mers bancherilor, poate ne merge și nouă. Data viitoare când vine decizia de impunere, spuneți așa - „Îmi pare rău, încă nu mi-am adaptat veniturile la fiscalitatea excesivă și penibilă din această țară. Aș mai avea nevoie de trei luni, OK? Thanks! Bye!“.