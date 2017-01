Conturile de economii ajung din urmă depozitele la termen

Deşi au dobînzi mai mici, conturile de economii sînt mai flexibile şi nu presupun plata impozitului pe dobîndă. Graţie acestui avantaj, conturile de economii sînt, în prezent, alternativa viabilă la depozitele la termen, în condiţiile în care dobînzile aferente celor două produse de economisire sînt din ce în ce mai apropiate. Mai exact, dacă vreţi să economisiţi 20.000 de lei timp de un an, rata dobînzii în cazul unui depozit la termen cu dobîndă fixă ajunge pînă la 11,5%, iar pentru un cont de economisire cu dobîndă variabilă, rata maximă a dobînzii este de 10,71%. Generozitatea băncilor la acest capitol este pusă pe seama lipsei de lichidităţi cu care se confruntă acestea şi a unei economii afectate mai mult sau mai puţin de criza din SUA, potrivit analiştilor bancari. Pe lîngă rata dobînzii, care privilegiază depozitul la termen, un alt aspect sub care cele două produse de economisire rivalizează este flexibilitatea în raport cu depunerea şi retragerea de numerar în orice moment. Din acest punct de vedere, conturile de economisire sînt mai avantajoase pentru că sînt constituite pe o perioadă nedeterminată şi permit depunerea de sume suplimentare sau retragerea de bani în orice moment, pînă la un plafon minim care trebuie să rămînă în cont. În ceea ce priveşte comisionul la retragerea banilor, există bănci care nu percep o astfel de cotă dacă banii plasaţi într-un depozit sînt retraşi la scadenţă, în timp ce în majoritatea cazurilor se percep comisioane pentru toate retragerile dintr-un cont de economisire. Dacă profitabilitatea este principalul criteriu de care ţinem seama în alegerea unei modalităţi de economisire, cele mai bune oferte le găsim la Romanian International Bank şi Piraeus Bank, unde rata dobînzii este de minimum 11% în cazul unui depozit la termen de 20.000 de lei, constituit pe un an. Conturile de economisire vin însă din urmă cu o dobîndă maximă de 10,75%, propusă de Banca Transilvania pentru contul de economii „la vedere“. Cîştigul dintr-un depozit pe termen de 12 luni se ridică la aproximativ 160 de lei după scăderea comisioanelor şi a impozitului.