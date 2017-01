Convenţia de facturare individuală - o necesitate pentru asociaţiile de proprietari care au rău-platnici

Uniunea Asociaţiilor de Proprietari (UAP) din Constanţa a avut o întîlnire cu reprezentanţii SC RAJA SA pentru a găsi soluţia viabilă în problema convenţiilor de factuare individuală. Aceste convenţii reprezintă soluţiile propuse de RAJA pentru a rezolva problema rău-platnicilor din cauza cărora, o întreagă asociaţie poate avea de suferit. Adesea, cei care se opun acestor convenţii sînt chiar administratorii asociaţiilor de proprietari (AP) care, în loc să se gîndească la ce este bine pentru întreaga asociaţie, trăiesc cu teama că vor rămîne fără „obiectul muncii”, administrarea, în sine, a organismului format din toţi proprietarii de apartamente dintr-un bloc. Acest mod de a gîndi se bazează pe o mentalitate învechită, iar purtătorul de cuvînt al SC RAJA SA, Irina Oprea, a explicat de ce sistemul după care funcţionează aceste convenţii nu aduce nicio schimbare în „fişa postului” unui administrator. „Pe baza unor liste date de RAJA, administratorul ia aprobări în privinţa încheierii convenţiei, de la toată lumea din bloc. Se semnează convenţiile care sînt, de fapt, acte adiţionale la contractul cadru încheiat între asociaţie şi RAJA Constanţa pentru furnizarea apei potabile. În urma încheierii acestei convenţii, specialistul RAJA vine şi, în prezenţa administratorului, ca şi pînă acum, citeşte contorul general de la bloc. Se face procesul verbal de citire a apometrului, se semnează şi, după citirea contorului, administratorul face acele tabele cu consumurile defalcate pe care le afişează la avizier”, a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA. Tot administratorul trebuie să trimită tabelul acela regiei constănţene. Cu acel tabel şi convenţiile încheiate cu fiecare proprietar în parte, RAJA poate emite factură. În condiţiile în care, la o asociaţie apar unul, doi sau mai mulţi datornici, bun-platnicii sînt scutiţi de a fi debranşaţi din cauza unui singur rău-plătitor. Acesta va fi acţionat în instanţă de către RAJA, care-şi va recupera, astfel debitul.

Preşedintele UAP, Marcel Dragu, susţine şi el acest nou sistem care scapă nevinovaţii de la debranşare: „s-a căutat această soluţie juridică pentru ca proprietarii să răspundă direct la RAJA. AP nu este în măsură să rezolve litigiile cu proprietarii şi nici să-I forţeze pe aceştia să-şi plătească datoriile. Şi atunci există cesiunile acestea de creanţă care se trimit la RAJA care are posibilitatea să acţioneze, pe baza convenţiei individuale de plată, în instanţă, proprietarii. De ce nu acceptă oamenii această convenţie? Din comoditate, pe de o parte, pe de altă parte, ştiu că asociaţia este prost organizată şi nu are ce să le facă, pe cînd RAJA îi execută”. Problema diferenţelor dintre debitul general şi suma debiturilor defalcate a fost unul dintre cele mai arzătoare subiecte ale întîlnirii. Soluţia propusă de UAP pentru cazul în care nu există un singur vinovat pentru o pierdere de apă este aceea ca „recuperarea să poată fi făcută egal, pe apartamente, şi noi aşa am recomandat. Nu o putem face pe numărul de persoane, deoarece, în plin sezon, există foarte mulţi proprietari care nu-şi declară numărul real de persoane”, a mai declarat Dragu. La nivelul judeţului Constanţa există peste 1.250 de asociaţii de proprietari. Dintre acestea doar 15 asociaţii au încheiat convenţii de facturare individuală, iar la întîlnirea de ieri au fost prezenţi doar în jur de 100 de administratori.