Convenţia de facturare individuală scapă consumatorii RAJA de debranşare

12:41:06 / 13 Aprilie 2014

Lege urgenta in Parlament,pentru contracte individuale la apa.

Incheierea de contracte individuale cu compania de apa,persupune excluderea asociatiei de proprietari.Contractul se incheie intre fiecare proprietar si furnizorul de apa,ca la gaz si electrica.Acest lucru nu reiese clar din acest articol. Daca se mentine asociatia de proprietari ca intermediar, inseamna ca se incheie Conventii si nu Contracte si lucrurile nu se schimba,pentru ca,daca datoria in cadrul asociatiei depaseste un anumit procent,mi se pare 20%,atunci apa se va intrerupe tot la gramada,adica si la apartamentele care nu au datorii. Asadar,daca aveti lucrari de individualizare a contorizarii,pe orizontala,pe casa scarilor ,platite de catre propriatari,trebuiesc incheiate CONTRACTE INDIVIDUALE si NU CONVENTII ! ANRSC,a elaborat si aprobat un regulament nou,prin care interzice incheierea de contracte,asta dupa ce o parte din populatie si-au facut trasee individuale,impuse de operatorul de apa,intrucat aceasta era o conditionalitate pe Programul ISPA si anume,de trecere la contracte individuale. Cine este acest ANRSC care isi bate joc de populatie,care pune si tot felul de restrictii,in plus ,ca de exemplu ca,pentru incheierea de contracte mai trebuie ca intreaga asociatie de proprietari sa nu aiba datorii etc? Le convine sa ramana vechea modalitate,pentru ca,in felul acesta se pot fura multi bani de la cetateni. Consiliul Legislativ al Senatului sa faca de urgenta o lege care sa rezolve aceasta problema,iar pana atunci,Consiliul Local,care are datoria sa inteleaga situatia reala a cetatenilor,sa dea o derogare pentru proprietarii care au bransamente individuale,iar operatorul de apa sa obtine o derogare de la ANRSC,pana la schimbarea legii in Parlament. Proprietari de apartamente, care aveti bransamente individuale pe casa scarilor,NU SEMNATI CONVENTII ! Conventiile sunt o inselatorie!