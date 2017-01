Conversia creditelor, un drac aproape alb

Reîncepe dansul între banca centrală și „populiști“. BNR spune că, în cazul în care trece legea conversiei creditelor și se încorporează efectele schimbului și poziției valutare, „două instituții de credit ar prezenta o rată a fondurilor proprii totale sub pragul minim reglementat“. De asemenea, „numărul total al băncilor cu o rată a fondurilor sub nivelul impus prudențial de BNR ar fi de șase“. În traducere liberă, două bănci intră în faliment, iar alte patru ajung în pragul colapsului. Chiar așa să fie sau e doar o estimare alarmistă a BNR, în genul mesajelor cu „darea-n plată e risc sistemic“, de acum câteva luni? Să spunem doar că cei de la Fitch Ratings spuneau joi, cât se poate de oficial, că „legea conversiei nu va avea un impact imediat asupra ratingului băncilor localizate în România“. Evident, oricât de paralelă cu realitatea ar fi agenția asta de rating, când o bancă intră în faliment, în 99 din 100 de cazuri i se reduce calificativul. Pe de altă parte, după cum remarcă avocatul Gheorghe Piperea, unul dintre „populiștii“ din spatele legii conversiei (și dării în plată, de altfel), sistemul bancar se lăuda acum o lună cu un profit de un miliard de euro; în plus, BNR spune acum că „pierderile“ banksterilor care au vândut credite toxice în CHF ar fi de circa... 375 milioane euro. Am pus „pierderi“ între ghilimele pentru că, în realitate, vorbim despre o reducere a câștigului. Nu ajunge nimeni pe minus. „Și-nc-o precizare, că BNR uită să o facă: nu toate băncile autohtone au dat credite în franci, ci doar nouă dintre ele, iar una dintre campioanele acestui sport extrem a decedat oficial anul trecut. Instituția care a preluat portofoliul a făcut, la presiunea băncii centrale, o conversie forțată în lei, în condiții relativ OK pentru consumatori (dar nu prea). Alți patru jucători din liga CHF au expuneri mici pe franc, deci nu pot fi afectate, decât dacă au deja alte probleme. Rămân doar patru bănci care ar putea avea probleme, numai că ele sunt atât de mari încât un simplu bobârnac, cum e legea conversiei, nu le poate arunca în prăpastie. Cred că îți dai seama care sunt, că apar peste tot în lupta contra legii“, notează Piperea. Și oricum, atâta panică? Un credit convertit înseamnă rate ușor de plătit de client. Orice pierdere pe termen scurt sigur e acoperită în câțiva ani...