Convorbire telefonică între Theresa May și Recep Erdogan

Theresa May, premierul Marii Britanii, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au avut o convorbire telefonică în cursul zilei de marți, potrivit unor surse prezidențiale citate de agenția Anadolu. Potrivit acelorași surse, liderii au discutat despre eforturile de pace din Siria și despre procesul de unificare a Ciprului, precum și aspecte privind relațiile bilaterale între cele două state. Au mai fost abordate și chestiunile legate de Brexit și de aderarea Turciei la Uniunea Europeană, cei doi subliniind importanța continuării relațiilor bilaterale în fiecare zonă de interes. Theresa May i-a transmis lui Recep Tayyip Erdogan "dorința de aprofundare a cooperării pe mai multe teme" și a subliniat "importanța parteneriatului de securitate", premierul Marii Britanii transmițând că salută „rolul constructiv al Turciei în stabilirea unor zone de securitate în Siria, pe durata negocierilor de la Astana“. Recep Erdogan și Theresa May vor avea o întrevedere în cadrul summitului NATO de la Bruxelles din 25 mai.