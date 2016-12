Cooperare transfrontalieră pentru salvarea de vieţi

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a adoptat, la ultima sa şedinţă, o hotărâre care cuprinde amenajarea, în zona oraşului Băneasa, a unui poligon de antrenament pentru toate trupele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) - Pompieri, Jandarmi, Ambulanţa etc. „Va fi o bază modernă, care nu se va mai regăsi în Dobrogea. Nu va fi un simplu poligon de tragere, ci o adevărată bază de antrenament pentru toate trupele ISU. În plus, pe lângă poligonul propriu-zis, baza va mai cuprinde şi un centru de unde, în cazul unei catastrofe, se va putea comanda tot ceea ce înseamnă ISU”, a spus vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir. El a adăugat că poligonul va fi realizat cu fonduri europene şi face parte dintr-un proiect mai amplu, derulat în parteneriat cu bulgarii şi intitulat „Equipment to save our lives”. Tot acest proiect transfrontalier mai prevede achiziţionarea de echipamente care vor putea fi folosite în diverse situaţii de urgenţă, pentru salvarea de vieţi: o autoutilitară pentru deplasare pe teren accidentat şi pe zăpadă; o autoutilitară pentru deszăpezirea drumurilor; un elicopter complet echipat pentru intervenţie în caz de urgenţă şi un autoturism.