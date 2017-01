Cooperarea internaţională, prioritate a Prefecturii Constanţa pentru 2009

Prefectura Constanţa va realiza în perioada următoare, ca la fiecare început de an, planuri de acţiuni pentru anul în curs, pe care fiecare departament al instituţiei îl creează în acord cu obiectivele documentelor strategice. În acest sens, derularea proiectelor cu finanţare externă reprezintă una dintre priorităţile serviciului Afaceri Europene şi Cooperare Internaţională din cadrul Prefecturii. De asemenea, multiplicarea de informaţii europene, organizarea de manifestări externe cu caracter european, colaborarea cu factori de decizie la nivel local, naţional şi internaţional sînt direcţii de acţiune care vor urmări consolidarea spiritului de cetăţean european şi atragerea către judeţul Constanţa a fondurilor externe. Şi promovarea imaginii judeţului Constanţa, evidenţierea oportunităţilor de afaceri şi investiţii din judeţ, realizarea de parteneriate între administratie, ONG-uri şi minorităţi naţionale reprezintă un punct pe ordinea de zi a Agendei 2009. Potrivit biroului de presă al Prefecturii, menţinerea unei permanente legături între structurile reprezentative europene (reprezentanţa Comisiei Europene în România) şi structurile regionale şi locale vor sta la baza acţiunilor comune de multiplicare a informaţiilor europene în cadrul autorităţilor publice locale, a serviciilor publice deconcentrate şi a ONG-urilor. Unul dintre proiectele derulate de Prefectura Constanţa şi care va fi finalizat în anul 2009 este „Improvement of the waste management by local authorities in Constanţa county”. Acest proiect a fost finanţat din fonduri belgiene şi a avut ca parteneri Prefectura Constanţa şi primăriile Corbu, Cumpăna şi Lumina. Multiplicarea informaţiilor europene va fi realizată şi în acest an prin organizarea a două Caravane de informare privind Fondurile Structurale, ceea ce va determina o mai bună cunoaştere a programelor Uniunii Europene, în mediul rural. Pentru consolidarea spiritului de cetăţean european pe parcursul anului vor fi marcate evenimente reprezentative ale Uniunii Europene precum: Ziua Europei şi Săptămîna Verde. De asemenea, vor fi organizate întîlniri cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai serviciilor publice deconcentrate pentru acordarea de consultanţă şi sprijin în obţinerea de finananţări europene. Reprezentanţii Prefecturii au anunţat că evidenţierea oportunităţilor de afaceri şi de investiţii din judet se va face în colaborare cu mediul de afaceri constănţean prin organizarea unor seminarii dedicate acestui subiect, cu participarea reprezentanţilor ambasadelor şi consulatelor din România. Cooptarea ONG-urilor în acţiunile desfăşurate de Instituţie va genera o mai bună colaborare între administraţie şi societatea civilă.