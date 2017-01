"Cooperative Mako 06", un exemplu de colaborare între ofiţerii de presă străini şi români

Două săptămîni, Constanţa a fost luată cu asalt de numeroase forţe militare ale statelor membre NATO, care au venit în oraşul de la malul Mării Negre pentru a participa la exerciţiul militar internaţional "Cooperative Mako 06". Această misiune a avut ca scop interoperabilitatea între membrii Alianţei Nord-Atlantice, care au demonstrat că împreună pot face faţă cu bine diferitelor dezastre naturale care au fost simulate în timpul aplicaţiei. Misiunea nu a fost ascunsă de ochii presei, fiind înfiinţat un birou de relaţii cu publicul, format din şase ofiţeri români şi doi din Germania şi Statele Unite. Aceştia au avut misiunea ca în fiecare zi să informeze mass-media despre acţiunile care au loc în cadrul "Cooperative Mako 06" şi să înlesnească accesul reporterilor la bordul navelor. O cameră din Hotelul Militar a fost transformată doar într-o zi într-o adevărată agenţie de ştiri: au fost aduse calculatoare, telefoane, faxuri şi imprimante. "Zilnic, am lucrat de la 6 la 19.00. A fost greu, dar în acelaşi timp plăcut. A trebuit să ne gîndim ce acţiuni sînt interesante pentru presă, dar şi cum să satisfacem dorinţele reporterilor", a declarat lt. col. Ioan Burghişan. Biroul de presă a fost structurat pe două nuclee, unul destinat Informaţiilor Publice şi celălat pentru Sprijinul Naţiunii Gazdă, unde ofiţerii romîni au colaborat cu un maior din cadrul Comandamentului NATO de la Napoli şi cu un altul aparţinînd Forţelor Navale ale Germaniei. "A fost extrem de interesant să colaborăm cu ei. Într-adevăr, sînt foarte bine instruiţi şi ştiu cum să rezolve problemele cît mai rapid. Au o procedură standard care îi ajută să ştie exact ce au de făcut", a adăugat lt. col. Ioan Burghişan. Cei doi ofiţeri străini au fost impresionaţi de România, dar şi de locuitori, a căror mentalitate au încercat să o înţeleagă prin intermediul colegilor. "Întotdeauna cînd plec într-o misiune, aflu lucruri interesante despre ţara gazdă, însă în România am fost impresionat de arhitectura caselor. Am văzut vile, dar şi căsuţe, dar toate au grădini îngrijite cu legume şi fructe. Rolul meu la această aplicaţie a fost acela de a explica ce înseamnă NATO şi ce îşi doreşte de la ţările membre", a declarat maiorul David May, din cadrul Forţelor Aeriene ale SUA, Comandamentul NATO de la Napoli, Italia. Cei doi ofiţeri de presă străini au recunoscut că au fost puţin îngrijoraţi cînd au aflat că trebuie să vină în România, deoarece nu ştiau prea multe despre această ţară. "Văzusem forţele navale române în acţiune, în 2004, în Bulgaria, la o aplicaţie militară, asemănătoare cu aceasta. Mi-a plăcut cum au acţionat, dar nu ştiam cum se vor purta ofiţerii de relaţii cu publicul. Acum pot spune că au fost cea mai bună echipă cu care am lucrat pînă acum. Învaţă foarte repede, sînt receptivi şi vor să mulţumească pe toată lumea", a declarat caporalul Klaus Gabbert, din cadrul Forţelor Navale ale Germaniei. Membrii Biroului de Presă al exerciţiului "Cooperative Mako 06" nu s-au limitat la a colabora la serviciu, ci au petrecut mult timp împreună. "Am mers cu colegii mei în Mamaia, în Eforie Nord, am vizitat Muzeul de Istorie şi Acvariul. În două săptămîni am reuşit să învăţ cîteva cuvinte româneşti şi am mîncat ciorbă de burtă şi mici, care mi-au plăcut enorm. Sper să revin în România pentru a-mi petrece concediul", a încheiat maiorul David May. Ieri după-amiază, Biroul de Presă a redevenit o cameră obişnuită de hotel, deoarece exerciţiul militar "Cooperative Mako 06" s-a încheiat.