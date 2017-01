Coordonatorul programului de oncologie a fost schimbat

Clinica de Oncologie este măcinată de mai bine de un an de diferite conflicte interioare. După ce dr. Cristian Davidescu a demisionat din funcţia de şef de secţie, relaţiile dintre cadrele medicale s-au deteriorat. Conducerea Autorităţii de Sănătate Publică (ASP) a numit în funcţia de şef de secţie un medic aflat la început de drum, fără experienţă, pentru simplul motiv că era cadru didactic, condiţie esenţială pentru a putea ocupa acest post. După şase luni, destinele bolnavilor au căzut în grija unui alt medic, de data aceasta cu experienţă. Dr. Dan Vişinescu a devenit şef de secţie însă nu se ştie pentru cît timp. În urmă cu cîteva zile, dr. Dana Pleş, coordonatorul programului de oncologie, a aflat că este înlocuită cu un alt medic. “Este un atac la persoana mea. Conducerea ASP, dr. Marius Enescu, a făcut numeroase presiuni asupra mea de cînd, în septembrie, mi-am declarat nemulţumirea referitor la persoana numită în funcţia de şef de secţie. Se pare că a fost deranjant faptul că am spus că acest post ar trebui ocupat doar pe bază de concurs”, a declarat dr. Pleş, fostul coordonator al programului de Oncologie. Pe de altă parte, conducerea ASP susţine că această înlocuire a fost făcută în urma rezultatelor unui control efectuat de o echipă ministerială. “În fiecare an facem o listă cu medicii care sînt coordonatorii diferitelor programe. În funcţie de rezultate, rămîn în continuare coordonatori sau nu. În urma controlului efectuat de reprezentanţii Ministerului Sănătăţii la Oncologie a reieşit că pacienţii primesc medicaţia cotată la 66% din valoarea medie pe ţară. Acest lucru înseamnă că pacienţii sînt subtrataţi, iar pentru asta o mare vină o poartă coordonatorul de program”, a declarat directorul ASP, dr. Marius Enescu. Conducerea ASP a numit-o coordonator de program la Oncologie pe dr. Monica Lazăr, dar aceasta a refuzat. În această situaţie, conducerea ASP a luat în calcul numirea dr. Dan Vişinescu în funcţia de coordonator de program, dr. Dana Pleş rămînînd locţiitor. “Pot accepta jocuri de interese, dar nu pot accepta să mi se pună la îndoială activitatea medicală pentru interesele personale ale dr. Enescu. Îmi este greu să înţeleg aceste statistici pe care le prezintă dr. Marius Enescu. Nu au existat bani pentru medicamente. Fondurile alocate au fost insuficiente şi doar cu ajutorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate am reuşit să obţinem bani ca să putem cumpăra medicaţia necesară. Fiecare pacient şi medic ar trebui întrebat despre calitatea actului medical îndeplinit de mine. Am tratat 2.100 de pacienţi din 2007 pînă acum în conformitate cu protocoalele terapeutice existente. S-au oferit medicamente ţintă care costă foarte mult şi au fost desfiinţate listele de aşteptare. Cînd am preluat programul de oncologie am făcut un memoriu prin care am arătat că am preluat programul în stare foarte proastă, dar am reuşit să-l fac să funcţioneze. Aşa că nu înţeleg care sînt problemele găsite de echipele de control ale Ministerului Sănătăţii”, a declarat dr. Pleş. Mai mult, ea susţine că, lunar, fiecare medic a putut să îşi facă o listă cu medicamentele de care are nevoie pentru tratarea pacienţilor săi şi că niciunul dintre specialişti nu a fost privat de medicaţia necesară. Pe de altă parte, dr. Pleş spune că nu a fost înştiinţată că este locţiitorul programului naţional de diabet, aşa cum susţine conducerea ASP. “Cum aş putea să fiu locţiitor dacă nu sînt un bun coordonator?”, se întreabă dr. Pleş. “Dr. Enescu vorbeşte despre indicatori, dar pentru mine indicatorii de performanţă sînt fericirea şi sănătatea pacienţilor. Eu nu vorbesc în cifre puse pe hîrtie, eu vorbesc prin faptele mele, prin pacienţii vindecaţi. În acest moment, programul de oncologie se află la pămînt. Din farmacia spitalului lipsesc trei medicamente extrem de importante şi nu are cine să le comande. Eu nu ştiu să fiu locţiitorul acestui program. Dar, pentru că am fost coordonator, mi-am făcut datoria şi am anunţat conducerea Spitalului Judeţean că aceste tratamente sînt pe sfîrşit. Păcat că orgoliile directorului ASP duc la îmbolnăvirea oamenilor”, a mai declarat dr. Pleş.