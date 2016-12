Copa America, în fața sferturilor de finală

Ediția a 44-a a Copei America la fotbal, competiție care se desfășoară în Chile, a programat ultimele meciuri din faza grupelor. Chile şi Bolivia s-au calificat din Grupa A în sferturile de finală, iar Ecuadorul aștepta rezultatele din ultima etapă a Grupei C. Rezultate: Chile - Bolivia 5-0 (Aranguiz 3, 66, Alexis Sanchez 36, Medel 80, Raldes 86-autogol), Mexic - Ecuador 1-2 (Jimenez 64-pen. / Bolanos 26, Valencia 57). Clasament final Grupa A: 1. Chile 7p, 2. Bolivia 4p, 3. Ecuador 3p (golaveraj: 4-6), 4. Mexic 2p. Din Grupa B, Argentina, Uruguay şi Paraguay s-au calificat în sferturi la Copa America. Rezultatele din ultima etapă: Uruguay - Paraguay 1-1 (Gimenez 29 / Barrios 44), Argentina - Jamaica 1-0 (Higuain 11). Clasament final Grupa B: 1. Argentina 7p, 2. Paraguay 5p, 3. Uruguay 4p, 4. Jamaica 0p. Aseară au avut loc și ultimele meciuri din Grupa C: Columbia - Peru şi Brazilia - Venezuela. Clasament Grupa C: 1-2. Brazilia și Peru 3p (2-2), 3-4. Venezuela și Columbia 3p (1-1).

Programul confruntărilor din sferturile de finală ale competiției: Chile - Uruguay (25 iunie), Bolivia - loc 2 Grupa C (26 iunie), Argentina - loc 3 Grupa A sau C (27 iunie), loc 1 Grupa C - Paraguay (28 iunie).

NEYMAR A FOST SUSPENDAT PATRU PARTIDE

Atacantul brazilian Neymar a fost suspendat patru meciuri la Copa America, după ce a fost eliminat în finalul meciului cu naţionala Columbiei, scor 0-1, din Grupa C. Federaţia Braziliană de Fotbal poate face apel la această decizie, însă, în cazul în care nu va fi schimbată, Neymar va rata restul competiţiei. De asemenea, Neymar a fost amendat cu 10.000 de dolari. Columbianul Carlos Bacca, eliminat în meciul de miercuri, a fost suspendat două partide şi amendat cu 5.000 de dolari.