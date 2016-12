Copaci cruţaţi

Unul dintre cele mai vechi si mai influente ziare din Brazilia, ”Jornal do Brazil”, a renunţat, începând de ieri, la ediţia tipărită, fiind disponibil exclusiv online. ”În fiecare zi în care un ziar precum nu este tipărit, 72 de copaci rămân în picioare. Anual, este vorba de circa 30.000 de copaci care sunt salvaţi de la tăiere”, se arată într-un articol publicat de site-ul ziarului. ”Jornal do Brazil”, înfiinţat în anul 1891, la Rio de Janeiro, este primul mare ziar din Brazilia care va apărea exclusiv online. Pentru a marca această iniţiativă, ”Jornal do Brazil” a publicat un articol al preşedintelui Luiz Inacio Lula da Silva, scris special pentru această ocazie. ”Coerent cu tradiţia sa de inovator, acest ziar este, încă odată, cu un pas înaintea timpului său”, se arată într-un material destinat cititorilor de către redacţia publicaţiei, în care se mai aminteşte că este şi prima publicaţie care şi-a lansat, în 1995, pagina de Internet.

”Jornal do Brasil” are un tiraj de 17.000 de exemplare pe zi, în timpul săptămânii şi 22.000 de exemplare, duminica. Ziarul are 180 de angajaţi, din care 60 de jurnalişti. Pentru versiunea digitală, ziarul se va baza pe o echipă de 150 de colaboratori. Reprezentanţii cotidianului, care s-a răzvrătit împotriva regimului militar din Brazilia, din perioada 1964 - 1985 şi a susţinut mereu libertatea de expresie, au declarat pe site-ul publicaţiei că ”ziarul va continua să existe, agil, modern şi influent, dar şi ecologic”. Timp de 11 zile, versiunea ”Jornal do Brazil” electronică va fi disponibilă gratuit tuturor cititorilor, însă după această perioadă, doar abonaţii vor putea accesa platforma. Preţul unui abonament este de circa cinci euro pe lună.