Copacii din Constanţa schimbă haina

LUCRĂRI DE TOALETARE Toamna, copacii intră în repaus vegetativ şi sunt pregătiţi să-şi dea jos hainele învechite pentru a se pregăti de venirea sezonului rece. Este perioada perfectă în care autorităţile locale constănţene pot interveni cu diverse lucrări de corecţie a coronamentului arborilor sau pur şi simplu să desfăşoare lucrări de toaletare a copacilor pentru a preîntâmpina incidente atunci când sunt intemperii. „Aşa cum am promis constănţenilor, s-a demarat toaletarea arborilor din aliniamente şi din cvartalele de locuit. Una din zonele unde deja am executat o parte din lucrările de toaletare este strada Flămânda. Am considerat că această stradă este prioritară pentru că este intens circulată şi sunt multe zone de parcare. Un alt motiv este că aici coronamentul copacilor crescuse excesiv pentru că de o parte şi de alta a străzii crengile se întrepătrundeau. Din această cauză, circulaţia se realiza cu dificultate”, a declarat şeful Serviciului Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primăria Constanţa, George Coman. Deocamdată, doar o parte a străzii Flămânda a fost toaletată, săptămâna viitoare urmând ca lucrările să se încheie. Unul dintre inconveniente este că Primăria trebuie să ia legătura cu cei de la Enel pentru a putea continua lucrările de toaletare. „Cei de la Enel trebuie să oprească curentul cât noi executăm lucrările. Mai mult decât atât, trebuie anunţate instituţiile şi societăţile care se află pe această parte a străzii că electricitatea va fi întreruptă într-un anumit interval de timp”, a mai spus şeful Serviciului Spaţii Verzi. În paralel cu lucrările de toaletare, cei de la Primărie se ocupă şi de cererile venite din partea constănţenilor şi se autosesizează atunci când observă pe vreo stradă un arbore uscat sau care, din cauza coronamentului foarte mare, este înclinat foarte mult.

CONSTĂNŢENI CERTAŢI CU MEDIUL În ciuda eforturilor reprezentanţilor Primăriei Constanţa de a menţine spaţiile verzi din municipiu prin diverse lucrări de întinerire a copacilor, atât primăvara cât şi toamna, există persoane răuvoitoare care dau cu piciorul muncii de ani întregi a angajaţilor administraţiei locale. Spre exemplu, şeful Serviciului Spaţii Verzi a descoperit că, pe strada Poporului, în zona cuprinsă între strada Burada şi bulevardul Lăpuşneanu, unde deja s-au finalizat lucrări de toaletare, copacii au început să dea semne că se usucă. „Anumiţi comercianţi de pe strada Poporului au ajuns, pe anumite părţi din stradă, să construiască suprafeţe de parcare şi să încastreze arborii, chiar să scrijelească scoarţa copacilor care au fost deja toaletaţi şi aşa să le grăbească uscarea. 10-15 arbori sunt în această situaţie”, a declarat Coman. El atrage atenţia că legislaţia în vigoare permite ca aceşti comercianţi să fie sancţionaţi pentru că distrug arborii. „Cei de la Poliţia Locală fac verificări şi vor ajunge să identifice persoanele responsabile şi să ia măsuri”, a mai spus şeful Serviciului Spaţii Verzi.