Copii bătuți și obligați să întrețină raporturi sexuale orale

Caz tulburător petrecut, la sfârșitul săptămânii trecute, în localitatea constănțeană Valea Dacilor! Un meci de fotbal s-a transformat pentru șapte copii într-o întâmplare teribilă, care îi va marca pentru tot restul vieții lor... Bătuți, hăituiți și amenințați cu moartea, doi dintre ei au fost obligați să întrețină raporturi sexuale orale... Călăul băieților a fost un adolescent de 16 ani, din comuna Valu lui Traian, venit în vizită la bunica lui. Nimeni nu înțelege cum a fost posibilă o asemenea grozăvie, ce a fost în mintea lui în momentul în care i-a batjocorit pe cei doi minori care nu i-au greșit cu nimic... Părinții sunt în stare de șoc, după ce au aflat coșmarul pe care cei mici l-au trăit, la doar 400 de metri de casă, fără să le poată cere ajutorul și fără să se poată apăra. Încă nu le vine să creadă că așa ceva a fost posibil. „Fiul meu de 11 ani s-a dus cu fratele lui mai mic, în vârstă de nouă ani, la teren, ca să joace fotbal. Am aflat că acolo a venit și agresorul. După ce a stat puțin timp cu ei și le-a câștigat încrederea, individul a început să facă armată cu ei. Pe fiul cel mare l-a bătut cu picioarele și cu pumnii. Cum dădea să fugă, îl prindea, îl întorcea pe teren și îl lovea iar. Am înțeles că i-a urcat și pe baracă și i-a amenințat că îi aruncă de acolo dacă nu îl ascultă. La un moment dat, pe el și pe încă un copil i-a pus să se dezbrace. Apoi l-a obligat pe fiul meu să îi facă celuilalt sex oral", a povestit, cu lacrimi în ochi, sfâșiată de durere, Valentina Mocanu, mama unuia dintre băieții abuzați. Când l-a văzut venind spre casă, bătut, i s-a rupt sufletul. "Eu mă aflam în curte, cred că era ora 20.00, când l-am văzut pe fiul de 11 ani că vine pe drum, tăvălindu-se pe jos și plângând. Mi-a zis, printre lacrimi, că bătăușul ăsta l-a amenințat că, dacă nu face ce îi spune, îl omoară și îl bagă în pământ... Am înțeles că pe ceilalți i-a întors cu spatele, ca să nu se uite“, a declarat femeia.

„NU MI-A VENIT SĂ CRED!“ Bunica victimei spune că, în momentul în care a aflat ce s-a întâmplat, a simțit că ceva o lovește în moalele capului... „Am ieșit în stradă, după ce am auzit-o pe fiica mea țipând să chem ambulanța și Poliția. Mi-a zis că cineva i-a lovit pe băieți. Ginerele meu a fugit să îl prindă pe individ, să vadă cine este. Când a venit, fratele mai mic, i-a spus mamei lui, în poartă: „Mami, tu știi ce i-a făcut?!“ Eu nu am auzit ce i-a zis, dar am văzut că și-a pus mâinile în cap. Când am aflat, mi-a venit rău! Eu am crezut că minte copilul și am sunat la vecini. Băiatul lor mi-a spus, însă, că așa s-a întâmplat“, a declarat bunica copilului, Anișoara Voinea. Tatăl băiatului spune că, dacă ar fi știut de la început ce i-a făcut adolescentul de 16 ani fiului său, l-ar fi omorât. „Am fugit repede la teren și l-am prins. Când l-am întrebat ce i-a făcut copilului, el mi-a spus că nu are nicio vină. Vărul lui mai mic a sărit la el și i-a cerut să recunoască și să spună cum i-a dat fiului meu cu picioarele în gură. Dacă știam cum și-a bătut joc de el, îmi făceam eu singur dreptate“, a spus Costel Mocanu, tatăl băiatului.

„PUTEA SĂ FIE ORICARE DINTRE EI“ Părinții celorlalți copii implicați în această poveste sunt, la rândul lor, șocați. „Abia la Poliție am aflat tot ce s-a întâmplat acolo. Fiul meu a povestit că i-a bătut, că a făcut instrucție de front cu ei și că i-a urcat pe baracă. Apoi i-a batjocorit pe doi dintre ei. În locul lor putea să fie copilul meu. Nu știu ce a avut în cap, că e mult mai mare“, a povestit Sorin Jurubiță, tatăl unuia dintre copiii bătuți. Suspectul, Engin Zeinedin, de 16 ani, a fost reținut de polițiști, iar ieri a fost arestat preventiv, de magistrații Judecătoriei Medgidia, pentru o perioadă de 30 de zile. Mama băiatului de 11 ani spune că părinții agresorului au încercat să le propună o împăcare, pentru a-i convinge să-și retragă plângerea. „A venit să discute cu noi. Eu nu vreau nimic de la ea, auzisem că intenționează să ne dea bani. Mi-a spus doar că nu ar vrea să fie în pielea mea, iar apoi a plecat după ce v-a văzut pe dumneavoastră“, a adăugat Valentina Mocanu. Cazul a ajuns și în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, care au pornit, la rândul lor, o anchetă.