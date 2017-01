Copii de “aur” la Liceul “Lucian Blaga”

Acest an şcolar a debutat cu medalii de aur pentru elevii de excepţie ai Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Constanţa. Elevii Marian Geageac şi Ştefan Grigore au fost premiaţi cu medalii de aur la Cupa României! Elevul Marian Geageac de la Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Constanţa a obţinut medalia de aur şi locul I la Cupa României pentru copii 2008, la proba de KATA, desfăşurată la Bran, în perioada 8-9 noiembrie 2008. Deşi a început să practice Karatele în urmă cu doar doi ani, cînd avea numai 7 ani, Marian Geageac are deja un palmares de invidiat. Cununa de medalii este formată din locul III la Cupa Campionilor, ediţia a IV-a (Cluj-Napoca, 20-21 septembrie 2008), locul I la Eurocupa Dobrogea (Constanţa, 26 iulie 2008), locul I la Campionatul Naţional (Sighişoara, 30-31 mai 2008), locul II la Cupa României ediţia a VII-a 2007 (Slobozia, 10 noiembrie 2007), locul II la Cupa Campionilor, ediţia a III-a (Cluj-Napoca, 29-30 septembrie 2007) şi locul III la Campionatul Naţional 2007 (Sibiu, 21-22 aprilie 2007). Colegul său mai mare, elevul Ştefan Grigore, din clasa a X-a C, a ocupat, alături de partenera sa de dans, Aura Filipescu, locul I la Cupa României în proba de dansuri latino-americane desfăşurată la Braşov, în perioada 7-8 noiembrie 2008. În urmă cu şase ani, mai precis la vîrsta de 10 ani, a început dansurile sportive, fiind în prezent sportiv la Clubul Magic Star Constanţa şi antrenat de multiplul campion mondial Iurie Braiş. De-a lungul carierei sale sportive, a adunat numeroase premii şi medalii fiind vicecampion naţional la dansuri latino-americane, pentru categoriile 14-15 ani şi 16-18 ani. A reprezentat România la Campionatul European de Dans Sportiv de la Moscova, în luna aprilie şi la Campionatul Mondial de Dans Sportiv de la Marsilia în iunie 2008. A participat la numeroase concursuri internaţionale din Germania, Austria, Letonia, Franţa, iar în prezent se află la Viena, Austria, unde se desfăşoară un concurs internaţional de dans sportiv la care participă cei mai buni dansatori din lume. Succese s-au înregistrat şi la Cupa McDonalds unde trupa de majorete a liceului, formată din elevele clasei a XI-a C (Andrada Broască, Andreea Dumitru, Nicoleta Băjenaru, Elena Dinicuţă şi Georgiana Cojocaru), a ocupat locul I, iar la competiţia Cupa Şcolilor, elevul Andi Florescu din clasa a VIII-a B a ocupat locul III la proba de spadă. „Sîntem onoraţi să avem în unitatea noastră şcolară elevi care ştiu să împletească în mod miraculos talentul dat de natură cu educaţia primită la şcoală şi care înţeleg să îmbine utilul cu plăcutul în timpul lor liber prin mişcare”, a declarat directorul Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Constanţa, prof. Iuliana Linea.