Copii de cîţiva anişori lăsaţi nesupravegheaţi toată noaptea

O mamă ar putea fi decăzută din drepturile părinţeşti după ce, miercuri noaptea, cei trei copii ai săi, două gemene de doi anişori şi un băiat de patru ani, au fost găsiţi singuri în casă, într-o stare deplorabilă. Poliţiştii Secţiei 5 au fost sesizaţi prin 112, despre faptul că, într-o garsonieră situată pe Aleea Egretei din cartierul CET Constanţa se află trei copii nesupravegheaţi iar unul dintre ei este rănit. Ajunşi la adresa indicată, poliţiştii au fost întîmpinaţi de o vecină, cea care efectuase apelul şi care avea, de la mama copiilor, cheia de la garsonieră, şi care primea cheia locuinţei pentru a-i supraveghea pe micuţi în fiecare seară cînd femeia pleca la serviciu. Urletele copiilor o alertaseră pe vecină care după ce a intrat în casă a văzut mai multe pete de sînge pe pardoseală iar unul dintre micuţi avea o rană la degetele mîinii drepte. Cînd au intrat în cameră, poliţiştii au rămas înmărmuriţi cînd au văzut dezordinea care domnea în încăpere. Mai mult decît atît, un şifonier era răsturnat în mijlocul casei iar hainele scoase din el erau împrăştiate peste tot. Copii erau murdari şi plini de pete roşii care iniţial au dat impresia că este rîie. O ambulanţă i-a transportat pe copii la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, Secţia Pediatrie pentru investigaţii medicale. Medicii au constatat că starea de sănătate a copiilor este bună, şi că nu aveau scabie ci doar o iritaţie din cauza căldurii. Copii nu au rămas internaţi, fiind trataţi ambulatoriu. În scurt timp a ajuns acasă şi mama micuţilor, Simona Asan, de 31 ani de ani, care a declarat că are grijă de ei ziua dar noaptea nu are cu cine să îi lase deoarece concubinul ei este încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă pentru furt iar ea lucrează ca animatoare în clubul de Occident 68 din Constanţa. Cazul se află în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, din luna aprilie a acestui an şi că specialiştii instituţiei au încercat să o ajute pe imona Asan, însă fără niciun rezultat. „Mama a fost sprijinită de noi. Am făcut demersuri pentru a înscrie copiii la un medic de familie şi să-şi facă vaccinurile necesare înscrierii la o creşă. I-am oferit şi mamei un serviciu tot la o creşă ca să fie aproape de ei. Refuzul ei ne face să ne gîndim la măsura instituţionalizării copiilor. ”, a declarat directorul adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Mihaela Ristea. Există însă un impediment în instituţionalizarea celor trei copii pentru că mama lor are domiciul în judeţul Călăraşi şi doar autorităţile de acolo pot face acest lucru. Simona Asan spune că a refuzat angajarea la creşă pentru că banii cîştigaţi nu i-ar ajunge să plătească chiria, să-şi achite dările şi să-i hrănească pe micuţi.