Copii din Băneasa şi Costineşti, la Aqua Magic

ACŢIUNE DEDICATĂ COPIILOR Încă o zi până la finele programului Consiliului Judeţean Constanţa „Spectacole pentru copii - Caravana Estival 2011“. Ultimele zile ale acţiunii CJC sunt destinate reprogramărilor pentru copiii din judeţ care au avut parte de vreme ploioasă când au venit prima dată la Constanţa şi pentru alţi copii din judeţ care şi-au dorit şi ei să ajungă la Constanţa, să vadă marea şi obiectivele turistice incluse în acţiunea CJC. Ieri a fost rândul elevilor din Băneasa să vină la mare şi a unui grup de 50 de copii din Costineşti, care au participat la programul autorităţilor judeţene cu sprijinul Asociaţiei „Femeia Salvează lumea”. „Îmi place la Aqua Magic, m-am dat în toate toboganele. Am fost cu telegondola şi am asistat şi la jongleriile delfinilor”, a declarat Alexandru Jacotă, elev în clasa a IX-a, încântat de experienţa de care a avut parte. La începutul săptămânii, alţi 50 de copii din Costineşti au avut posibilitatea să asiste la spectacolele cu delfinii Chen Chen, Pei Pei şi Ni Ni, să se plimbe cu telegondola şi să se bălăcească în bazinele de la Aqua Magic „Este a doua oară când venim la mare prin programul CJC şi cu sprijinul Asociaţiei „Femeia Salvează lumea”. Dacă ar mai fi fost încă două, trei zile ar fi fost bine, pentru că i-am fi mulţumit pe toţi copiii din Costineşti. Ştiu că nu se răspunde afirmativ invitaţiilor de la CJC şi tocmai de aceea am decis să le facem bucurii copiilor”, a declarat Alina Ser, membru al Asociaţiei „Femeia Salvează lumea”, recunoscând că a fost ameninţată tocmai pentru că se implică să aducă copiii la acţiunea CJC. „Când e vorba de copiii sunt în stare de orice, numai să le văd bucuria în ochi”, a mai spus Alina Ser.

ATRACŢII TURTISTICE Şi copiii din Băneasa s-au bucurat la fel de mult să vină la cele trei obiective turistice incluse în program. „Copiii au primit cu bucurie programul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Este un prilej extraordinar să participăm la această acţiune, noi având şi experienţa anilor trecuţi. Este o oportunitate foarte mare pentru pentru că mulţi copii n-au mai avut ocazia să vadă oraşul şi cu atât mai puţin că vină la Aqua Magic. În fiecare an, ei aşteaptă vara să înceapă acest program”, a declarat Mariana Şerban, reprezentant al Primăriei Băneasa, unul dintre însoţitorii celor 90 de elevi veniţi la Constanţa prin programul autorităţilor judeţene.