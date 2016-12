Copii din Chirnogeni şi Tîrguşor s-au distrat de minune la Constanţa

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2009”, iniţiat de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat, ieri, în cea de-a şaptea săptămînă de program din această vară, cu excursia oferită copiilor din comunele Chirnogeni şi Tîrguşor. “Eu am mai fost în aceste locuri, dar am fost foarte nerăbdătoare să vin în această excursie. Mi-a plăcut mult la Delfinariu, plimbarea cu telegondola, dar punctul culminant a fost Aqua Magic”, a spus Georgiana Lupu, de 13 ani, din satul Plopeni, comuna Chirnogeni. La fel de încîntaţi de excursie au fost şi copiii din comuna Tîrguşor, care le-au spus cadrelor didactice însoţitoare că abia aşteaptă să revină la Constanţa. “Mi-a plăcut foarte mult programul excursiei, mai ales că am fost însoţită de toţi colegii mei şi am văzut aceste locuri în care nu am mai fost pînă acum. E foarte plăcut aici”, a spus Alina Vasile, de 12 ani, din Tîrguşor. Conform protocolului semnat de CJC cu celelalte instituţii şi societăţi comerciale implicate în program, vizitele grupurilor de copii au loc în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri ale fiecărei săptămîni. “Copiii au primit cu mare bucurie această excursie. Mulţi copii mi-au spus că pînă acum nu au mai avut şansa să vadă Delfinariul sau un spectacol de circ, cu atît mai puţin să se plimbe cu telegondola sau să petreacă o zi în Aqua Magic”, a spus primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta. Ieri au ajuns la Constanţa aprox. 150 de copii din cele două comune, principalul criteriu de selecţie a beneficiarilor acestui program fiind performanţele şcolare. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi cît mai bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi o masă. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului.