Copii din Seimeni şi Topalu, în excursie la Constanţa

Prin intermediul programului ”Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, peste 100 de copii din comunele Seimeni şi Topalu au avut ieri posibilitatea să participe la o excursie în municipiul Constanţa. Însoţiţi de cadre didactice, copiii au vizitat, în după-amiaza zilei de ieri, Delfinariul şi Acvariul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, s-au distrat în parcul Aqua Magic, s-au plimbat cu telegondola şi au asistat la spectacolul oferit de circul Aquatico Bellucci. Iniţiativa CJC a fost primită cu entuziasm de cei peste 100 de copii din cele două comune, mai ales că mulţi dintre ei nu au mai avut pînă acum ocazia să viziteze vreunul dintre obiectivele turistice cuprinse în program. “Este pentru prima dată cînd vin la Delfinariu, la circ şi la Aqua Magic. Astăzi am văzut o mulţime de lucruri frumoase: peştişori, pisici de mare, broaşte ţestoase, delfini. A fost foarte frumos. Nu mă aşteptam să văd astfel de lucruri în vacanţă. Este un adevărat cadou pentru noi, mai ales că eu nici nu ştiam că există astfel de locuri”, ne-a spus Andreea Ghiţă, de 10 ani, din localitatea Dunărea, comuna Seimeni. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi o gustare. În plus, pentru a-şi aminti de obiectivele turistice pe care le-au vizitat în excursie, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. ”Eu am mai fost în cîteva dintre aceste locuri cu alţi colegi şi cu familia, dar niciodată nu am reuşit să trec prin toate aceste locuri. Nu mai văzusem niciodată un spectacol de circ şi nici nu m-am mai plimbat cu telegondola”, a mărturisit Victor Cristian, un băieţel de 12 ani, din comuna Topalu. La rîndul lor, cadrele didactice însoţitoare au confirmat faptul că elevii au fost încîntaţi de faptul că au avut ocazia să participe la o astfel de excursie împreună cu colegii de la şcoală. Conform programului finanţat şi derulat de CJC, peste 4.000 de copii din zona rurală a judeţului beneficiază de excursii gratuite în Constanţa.