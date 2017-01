Copii exploataţi în silozurile din port

Controlul efectuat, în urmă cu două zile, de către reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) şi ai Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) la cele două silozuri preluate de societatea "Niva Prodcom" SRL de la "Agroexport", s-a soldat cu o amendă de 345 milioane lei vechi. Potrivit inspectorului şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu, în urma verificărilor s-a constatat că noul proprietar folosea forţă de muncă pentru care nu erau întocmite forme legale de angajare. "Controlul s-a desfăşurat la silozurile 2 şi 3 ale , împreună cu Poliţia Port Constanţa şi liderii FNSP. Acolo am constatat că societatea care a preluat silozurile, "Niva Prodcom" SRL, desfăşura lucrări de curăţare a halelor cu ajutorul a 23 de persoane, din care şapte femei. Pentru că niciunul dintre muncitori nu avea contracte de muncă, societatea a fost sancţionată cu 345 milioane lei vechi", a declarat Tiberiu Pleşu. În săptămîna următoare inspectorii ITM vor relua controalele la silozuri şi vor finaliza ancheta privind vîrstele persoanelor care munceau la negru. "Nu toţi aveau documentele de identitate, aşa că nu ştim exact vîrstele lor", a explicat Pleşu. Acesta a adăugat că aceasta este una dintre cele mai mari amenzi aplicate în 2006 pentru utilizarea de muncă la negru. Pe primul loc situîndu-se o sancţiune de 500 milioane lei vechi, aplicată unei societăţi care operează în Portul Constanţa Sud Agigea.

Cazul minorilor de la fosturile silozuri "Agroexport" schimbă legea

Liderul FNSP filiala Constanţa, Petre Costel susţine că printre cele 23 de persoane care lucrau la negru se aflau şi copii cu vîrste cuprinse între 14 şi 17 ani. "Cel puţin doi sau trei erau acolo. Pe unul l-am întrebat chiar eu ce vîrstă are şi mi-a răspuns că 16", a spus Petre Costel. Acesta a participat joi după-amiază la o întîlnire a sindicatelor din transporturi cu ministrul Radu Berceanu şi a prezentat cazul minorilor surprinşi acum două zile că munceau la negru în silozurile "Agroexport". În acest context, liderul de sindicat a făcut o radiografie "la sînge" a muncii la negru din Portul Constanţa. "Noi nu am cerut mărirea salariilor, ci am pledat pentru modificarea legislaţiei care reglementează activitatea pe platforma portuară, eliminarea corupţiei şi eradicarea muncii la negru", a adăugat Petre Costel. Se pare că pledoaria liderului constănţean l-a impresionat pe noul ministru al Transporturilor, deoarece acesta a afirmat că doreşte modificarea Ordinului nr. 287/27 februarie 2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval. Mai mult, modificarea ordinului amintit este "pe ultima sută de metri".