Copii fără copilărie

Transmisă de-a lungul generaţiilor crescute în vremuri mai vitrege decît libertatea prost înţeleasă din perioada postdecembristă, convingerea că "bataia este ruptă din Rai" este îmbrătişată şi acum de mulţi români care încearcă să-şi educe copiii cu nuieluşa sau cu pumnii. Violenţa împotriva copiilor este atît de răspîndită, încît nici autorităţile nu pot avea o imagine clară asupra faţetelor întunecate ale acestui fenomen. Crescuţi în scandaluri, lipsiţi de linişte, educaţie şi căldura unui cămin, mulţi minori cad victime propriilor destine frînte prea devreme. După ani de suferinţe şi chinuri din partea unor bestii cu chip de om, numite impropriu părinţi, cei mai norocoşi dintre micuţii abuzaţi îşi găsesc liniştea în centrele de plasament, alături de oameni care au învăţat să-i iubească. Semnalele de alarmă sînt tot mai numeroase mai ales că, de la începutul acestui an, reprezentanţii Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (DGASPC) Constanţa se confruntă cu o avalanşă de cazuri de violenţă împotriva minorilor. Fiecare poveste ascunde lucruri cutremurătoare, în care bătaia, alcoolul, neglijenţa sau abuzurile emoţionale maturizează rapid copiii fără copilărie. "Este îngrijorător faptul că că am primit foarte multe sesizări privind abuzul emoţional exercitat asupra minorilor sau copiilor bătuţi de către părinţi într-un timp atît de scurt. Dacă pe parcursul anului trecut am înregistrat 12 cazuri de copii victime ale violenţei domestice, în primele două luni din 2007 am avut şase cazuri. Micuţii provin numai din mediul rural, iar pînă la definitivarea anchetelor sociale, aceştia au fost plasaţi în regim de urgenţă în mai multe centre constănţene, unde sînt îngrijiţi de asistenţii maternali", a declarat purtătorul de cuvînt al DGASPC Constanţa, Mihaela Ristea.

Abuzaţi fizic şi emoţional, copiii beneficiază de consiliere de specialitate, la terapii putînd participa şi adulţii care nu fost decăzuţi din drepturile părinteşti. "Reprezentanţii noştri continuă anchetele în cazul celor şase copii, în paralel cu poliţiştii constănţeni, astfel încît închiderea dosarelor să se facă pe baza unor probe solide. După ce se constată că au fost eliminate toate riscurile pentru copii, la recomandarea oamenilor legii, părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti. Totodată, poliţiştii pot aplica propriile sancţiuni pentru rele tratamente aplicate de către adulţi minorilor", a mai declarat Mihaela Ristea. De altfel, reprezentanţii DGASPC susţin că prin lansarea campaniei "Şi tu poţi fi un părinte mai bun!", adulţii îşi vor asuma toate responsabilităţile care le revin cu privire la creşterea şi educarea minorilor, astfel încît România să nu mai fie arătată în permanenţă cu degetul pentru încălcarea drepturilor copilului.