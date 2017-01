Copii loviţi de un skijet

Trei copii cu vîrste cuprinse între unu şi 13 ani au văzut moartea cu ochii, duminică, pe plaja din Costineşti, după ce un turist inconştient a scăpat de sub control skijet-ul pe care îl conducea şi a eşuat pe plajă. Potrivit poliţiştilor, incidentul a avut loc în jurul amiezei, cînd Ionel - Adrian Toderaşcu, de 22 ani, din Braşov, săgeta valurile mării la bordul unui skijet închiriat de la SC „Platinum Invest” SRL. La un moment dat, din cauza lipsei de experienţă, bărbatul a pierdut controlul ambarcaţiunii de agrement şi s-a oprit, pe plajă, la cîţiva metri de apă, într-o piscină gonflabilă în care se bălăceau trei copii ai unor turişti veniţi la plajă. Potrivit poliţiştilor, un sugar de un an, un alt băieţel de şase ani şi o fată de 13 ani au suferit răni superficiale fiind trataţi ambulatoriu de medicul unei autosanitare chemate la faţa locului. Poliţiştii spun că viteza ambarcaţiunii scăpate de sub control a fost atenuată de nisipul de pe plajă, motiv pentru care victimele au scăpat doar cu cîteva zgîrieturi. Anchetatorii spun că turistul neatent ar putea fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă, însă părinţii copiilor răniţi nu au depus plîngere.