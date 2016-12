Copii morți în case mistuite de flăcări

Suflete de îngeri care au pierit la vârste fragede, din cauza unor părinți iresponsabili! Lăsați nesupravegheați în case, cu focul mocnind în sobă sau cu lumânarea aprinsă pe masă, micuții nu au avut nicio șansă de supraviețuire după ce locuințele au fost cuprinse de flăcări. Două astfel de tragedii au avut loc ieri, în județele Hunedoara și Buzău. În primul caz, trei copii din localitatea Uricani au decedat în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 2.00, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc. Pompierii care au intervenit pentru stingerea focului spun că micuțul de un an a murit carbonizat, sora lui de 8 ani și-a pierdut viața la spital, iar fratele mai mare, de 10 ani, a pierit intoxicat cu fum. Oamenii legii au stabilit că focul a pornit de la o lumânare lăsată aprinsă de mama lor, care era plecată de acasă la acea oră târzie din noapte. O nenorocire asemănătoare a avut loc și într-o locuință din comuna buzoiană Glodeanu Sărat, ieri dimineață, în jurul orei 10.00. Echipele de salvare au găsit într-unul dintre dormitoarele imobilului cuprins de foc o fetiță de 4 ani carbonizată, în timp ce fratele acesteia, în vârstă de 7 ani, se afla în stare de șoc. De asemenea, un băiat de 3 ani, care a suferit arsuri, ar fi fost luat de un localnic și dus la un spital din apropiere. Potrivit vecinilor, în momentul izbucnirii incendiului, mama copiilor s-ar fi aflat în sat la muncă. Tatăl lor este în închisoare. În ambele cazuri, polițiștii și procurorii criminaliști au pornit anchete penale pentru a-i trage la răspundere pe părinți.

TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ Cu o astfel de situație s-au confruntat și polițiștii constănțeni, în urmă cu doi ani și jumătate, la Nicolae Bălcescu. Tragedia în care și-au pierdut viața trei fetițe, în vârstă de 2, 4 și 5 ani, a avut loc pe 17 ianuarie 2013, în timp ce tatăl, Valentin Dobre, era plecat în sat să cumpere pâine, iar mama, Ionela Dobre, se afla în gospodărie. Micuțele dormeau într-un pat în clipa în care camera a fost cuprinsă de flăcări. „Când m-am întors, am văzut fumul. Am vrut să intru, dar nu am putut şi am fugit după ajutor. Totul era negru înăuntru. Doamne! Au murit toate trei“, povestea, la acel moment, Valentin Dobre. Pompierii au stabilit că focul a pornit de la jarul care a sărit din sobă, teracota neavând ușă. Procurorii care au anchetat cazul au ajuns la concluzia că cei doi părinți se fac vinovați de moartea copilelor, deoarece le-au lăsat nesupravegheate și, pe deasupra, au legat cu sârmă ușa camerei în care acestea se aflau, pentru a le împiedica să plece din casă. Soții Dobre au fost trimiși în judecată, la sfârșitul săptămânii trecute, pentru ucidere din culpă.