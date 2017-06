Copii români, răpiţi de sistem! Proteste la Ambasada Finlandei, în numele Cameliei Smicală

Zeci de persoane s-au adunat, duminică, la Ambasada Finlandei la București, pentru a protesta față de modul în care este gestionat cazul Cameliei Smicală, ai cărei copii, Mihai și Maria, au fost reținuți de către autoritățile finlandeze. O parte dintre protestatari au afișat steaguri ale României, port tradițional românesc și icoane. Dintr-o boxă amenajată în fața misiunii diplomatice au răsunat imnul României, dar și diverse cântece. La un moment dat, din sistemul de sonorizare s-au auzit țipetele unor copii. Respectivul sunet a fost un mesaj către ambasadoarea Finlandei la București, Paivi Pohjanheimo, a afirmat Victor Roncea, reprezentant al Asociației Civic Media. "Să audă și modul cum au fost răpiți doi copii minori de la mama lor. Era un strigăt de ajutor disperat", a spus Roncea, care a mai afirmat că manifestări similare sunt organizate în Timișoara, Botoșani, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Constanța.

Potrivit lui Roncea, protestul este programat să se încheie cu un document semnat și înaintat Ministerului Afacerilor Externe (MAE) prin care se cere "eliberarea copiilor care sunt reținuți, încarcerați practic în aceste lagăre de copii, fără a li se respecta drepturile de cetățeni europeni". El a spus că protestatarii cer statului român o atitudine "mult mai fermă". "Vom protesta cu toate mijloacele pe care ni le permite democrația", a spus el.

Prezent la protest, George Muntean a spus că a aflat de cazul Cameliei Smicală de pe internet. "În cazul acesta nu am văzut nicio reacție a ambasadei noastre, a Ministerului de Externe, dovadă că nu le pasă de noi", a opinat el. La protest au fost prezenți și parlamentarii Doru Coliu și Constantin Codreanu. Protestatarii au avut pancarte cu mesaje precum "Finnish, it's Time to Finish", "Hands Off Our Kids" și "MAE, reunește familia Smicală“. Manifestanții au scandat "Hoții de copii", "Mihai și Maria sunt România" și "Copilărie, nu pușcărie!". De asemenea, au interpretat cântece religioase. Unul dintre protestatari a depus, pe gardul ambasadei, o icoană.

Ministerul Afacerilor Externe a publicat, sâmbătă, pe site-ul instituției, un rezumat al eforturilor făcute în cazul Smicală. "Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și Ambasada României la Helsinki s-au implicat în mod prioritar în sprijinul cetățenei române Camelia (Smicală - n.r.) Jalaskoski, încă de la început, din anul 2015, la momentul sesizării cu privire la instituționalizarea celor doi copii minori ai acesteia", a postat ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu, pe pagina sa oficială de Facebook.