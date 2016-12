Copiii aflaţi în grija statului, părăsiţi a doua oară

Printre serviciile noi aduse sistemului de asistenţă socială după căderea regimului comunist, pentru alinierea acestuia la standarde apropiate de cele europene, s-a numărat şi asistenţa maternală. Din păcate, numărul asistenţilor maternali care au ieşit din sistem din cauza salariilor reduse mult sub nivelul care să asigure un trai decent a înregistrat cote alarmante în 2010. Conform datelor centralizate de la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în perioada ianuarie - septembrie 2010, şi-au încetat activitatea 1.086 de asistenţi maternali care aveau în îngrijire 1.408 copii. „După mai multe luni în care m-am chinuit, din salariul pe care îl primeam, să asigur un trai decent atât pentru mine cât şi pentru fetiţa pe care o aveam în grijă, mi-am dat seama că acest lucru este imposibil şi nu reuşeam decât să ne chinuim amândouă. Din acest motiv, am ales să ies la pensie anticipat. Fetiţa suferă! A trebuit să plece şi de la noi, şi de la şcoala unde învăţa, la altă familie, pentru că nu am avut posibilităţi să îmi fac treaba până la capăt. Ţin legătura cu ea la telefon şi mă întreabă: „Mamă, dacă se schimbă vremurile, mă iei înapoi acasă?”...”, este declaraţia cutremurătoare a unui fost asistent maternal.

SEMNAL DE ALARMĂ . Specialiştii din cadrul sistemului de asistenţă socială au tras numeroase semnale de alarmă privind demisiile şi disponibilizările angajaţilor, atrăgând atenţia Guvernului că ar trebui să facă restructurări doar în acele domenii unde este posibil şi să înţeleagă că asistenţa socială nu este un moft. „Cred că trebuie să facem ceva urgent pentru ca sistemul la care s-a muncit atât să nu regreseze. Sper ca aceste semnale să fie auzite şi să se ia măsuri”, a spus reprezentantul UNICEF în România, Edmond McLoughney. Măsurile Guvernului în acest domeniu sunt greu de înţeles chiar şi pentru pedelişti, deputatul PDL Mircea Giurgiu declarând că: „Se pare că Guvernul nu se gândeşte la această situaţie! Pentru copii e foarte important mediul în care cresc. Mă gândesc să se propună un proiect de lege prin care să ajutăm aceste familii!”.

LOCAL. La nivelul judeţului Constanţa, potrivit purtătorului de cuvânt din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC), Roxana Onea, în 2010 au ieşit din sistem 73 de asistenţi maternali. „Dintre aceştia, 45 s-au pensionat şi 28 şi-au încetat activitatea cu acordul părţilor”, a declarat Roxana Onea. Aceştia au lăsat „în urmă” 80 de copii. Din fericire, 37 dintre micuţi au fost plasaţi la un alt asistent. Mai puţini norocoşi, 18 copii au ajuns în centrele DGASPC. În ceea ce-i priveşte pe restul micuţilor, aceştia au rămas în plasament familial în familiile asistenţilor care s-au pensionat şi care nu au putut renunţa la ei.