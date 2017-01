Copiii, alături de Carrefour, învaţă să respecte mediul înconjurător!

Ca în fiecare an, Carrefour România a organizat Concursul de desene, a XIV-a ediţie şi a pregătit, cu această ocazie, mii de premii pentru elevii talentaţi din casele I-VIII, de la şcolile din toate oraşele care au deschis un centru Carrefour. Premiile cele mai mari, la care au visat toţi copii, cele 15 excursii la Disneyland, sînt oferite de Disneyland Resort Paris, zborul în Franţa fiind asigurat de Blue Air. Ediţia de Crăciun a Concursului a adus copiilor o nouă provocare şi totodată un îndemn: „Să respectăm mediul înconjurător”. Concursul a fost împărţit, ca de obicei, în două secţiuni. Pentru elevii din clasele I-IV, a fost organizat un concurs de colorat, pe machete special realizate, iar pentru cei din clasele V-VIII, desen liber. Micii artişti au fost invitaţi să coloreze, respectiv să deseneze o „Poveste verde” care să exprime viziunea lor despre respectul pentru mediul înconjurător şi despre lumea Disneyland. La concurs au participat 348.000 elevi, clasele I-VIII, de la peste 1.000 de şcoli care au primit machete de colorat şi planşe în cele 16 oraşe. În Constanţa, în cadrul acestui concurs care a ajuns la a 8-a ediţie, desenele a 13.500 de elevi din 27 de şcoli sînt expuse în hypermarketul Carrefour pînă la sfîrşitul lunii decembrie. În oraşul nostru, premiul I - o excursie de un weekend, împreună cu familia (doi copii şi doi adulţi) la Disneyland Resort Paris - a fost cîştigat de Georgiana Caracuda, elevă în clasa a II-a, la Şcoala „Ion Creangă”. Premiul al II-lea, un pachet informatic(unitate + monitor + tastatură + mouse), a fost cîştigat de Remus Cosma, elev în clasa a V-a, la Şcoala nr. 37, iar premiul al treilea (un IPOD), de Bogdan Ene, care învaţă la Şcoala nr. 2, în clasa a VI-a. Menţiunea de la categoria I-IV (MP3 player Samsung), a fost cîştigată de Magda Tănăsie, elevă în clasa a IV-a la Şcoala „Dimitrie Cantemir”, iar cea de la categoria V-VIII (bicicletă), de Florin Robert Mihai, elev la „Nicolae Tonitza”. Premiile pentru cele mai bune desene (Cupon Carrefour de 100 de lei) au fost cîştigate după cum urmează: Umeit Gemadin (clasa a V-a, „Ion Minulescu”), Bianca Caldare (clasa a VI-a, Şcoala nr. 37), Ionuţ Istudor (clasa a V-a, Şcoala nr. 20), Alexa Alexandru (clasa a V-a, Şcoala nr. 2, Ovidiu), Oana Libu (clasa a V-a, Şcoala nr. 2, Ovidiu), Alexandru Şuiu (clasa a VI-a, Şcoala nr. 11), Tudor Ţăranu (clasa a V-a, „Nicolae Titulescu”), Alexandra Socarici (clasa a VII-a, Şcoala nr. 37), Georgiana Simona Matache (clasa a VI-a, „Mihai Viteazu”), Adriana Udăţeanu (clasa a VIII-a, Şcoala nr. 8). „Ne bucurăm că am ajuns, aici, la Constanţa, la cea de-a 8-a ediţie a acestui Concurs de desene. Copiii noştri minunaţi au reuşit, şi în acest an, să ne împodobească sufletele (şi magazinul) cu desene excelent realizate, tematica acestui an fiind respectarea mediului înconjurător. Le mulţumim, acum în pragul Crăciunului şi urăm tuturor Sărbători fericite!”, a declarat directorul Carrefour, Dan Anghel.