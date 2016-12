Copiii autişti trebuie integraţi în şcoala de masă

Puţini ştiu ce înseamnă autismul, aşa că cei care se nasc cu această afecţiune sunt neglijaţi. De nenumărate ori, părinţii copiilor s-au simţit izolaţi de restul lumii din cauză că urmaşii lor se adaptează mai greu la cerinţele societăţii actuale. Nici nu e de mirare, pentru că puţini părinţi conştientizează gravitatea bolii şi sunt situaţii când iau măsuri prea târziu pentru contracarea ei. Motivele? Inconştienţă, teama de reacţia societăţii şi lipsa banilor. De aceea, mulţi copii rămân „în lumea lor”. Sunt şi cazuri fericite în care copiii reuşesc să fie integraţi în societate. Specialiştii spun că este foarte important ca afecţiunea să fie depistată din timp, iar tratamentul şi terapia să fie aplicate de la o vârstă fragedă. Asupra acestor aspecte specialiştii în domeniu au vrut să tragă semnale de alarmă. Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), în colaborare cu Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii „Ovidius” şi Centrul de Zi pentru Copiii cu Autism, aflat în subordinea DGASPC, au organizat, ieri, o dezbatere publică cu tema „Integrarea copilului cu autism în şcoala de masă”, la care au fost invitaţi şi părinţii copiilor cu autism. Oamenii au aflat de la specialişti că nu există niciun motiv ca unui copil să îi fie refuzat să înveţe într-o şcoală normală, acesta fiind şi scopul tratamentelor şi terapiilor care se fac în centrele specializate, încă de la primele semne de boală. Însă, aici trebuie să intervină unităţile şcolare care, în opinia specialiştilor, trebuie să se adapteze şi la nevoile copiilor bolnavi. „Dacă dezvoltarea unui copil, din punct de vedere cognitiv, îi permite să urmeze cursurile şcolii de masă, atunci e bine ca acel copil să fie acolo. În mare parte, elevul va imita comportamentele celor din jur. Este foarte important ca el să fie apreciat aşa cum este”, a declarat şeful Centrului de Zi pentru Copiii cu Autism, Stănuţa Dae.

ŞCOLI DE MASĂ VS ŞCOLI SPECIALE Vestea bună este că, la Constanţa, de la an la an, din ce în ce mai mulţi copii se integrează în şcolile de masă. Odată cu înfiinţarea Centrului, în 2009, în fiecare an şcolar au fost integraţi în şcoala de masă, fie copii de grădiniţă, fie şcolari, dar sunt şi copii care au ajuns în centre de educaţie inclusivă. 12 copii care au beneficiat de ajutorul Centrului au ajuns în şcoala de masă. Numărul nu este mare, însă specialiştii spun că fiecare copil integrat într-o unitate şcolară normală este o reuşită. „La nivelul judeţului nostru sunt peste 300 de copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist care au diverse niveluri de şcolarizare, preşcolari şi şcolari. Noi ne dorim ca ei să urmeze cursurile şcolilor de masă, nu pe cele ale şcolilor speciale”, a declarat directorul general adjunct al DGASPC, Mihaela Ristea.