Copiii care se uită la televizor, „bombardaţi” cu imagini agresive

Gradul de violenţă în programele televiziunilor româneşti a scăzut, comparativ cu anul 2004, însă violenţa verbală continuă să fie foarte prezentă la posturile TV generaliste, în timp ce violenţa fizică apare frecvent în programele de desene animate, potrivit unui studiu prezentat, ieri, de Consiliul Naţional al Audiovizualului. Studiul “Măsurarea gradului de violenţă prezent în programele audiovizualului românesc” a fost realizat de o echipă de cercetători de la Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare (CSMNTC), coordonată de Ioan Drăgan, directorul Centrului. Proiectul analizează, prin metode cantitative şi calitative, conţinuturile violente din programele a 13 canale TV - TVR1, Antena 1, Antena 3, Acasă, Pro TV, Realitatea TV, Prima TV, B1 TV, OTV, Kanal D, Cartoon Network, Jetix, Minimax - timp de o săptămînă (13 - 19 octombrie 2008). Au fost analizate 370 de ore şi 45 de minute de programe. Emisiunile studiate au fost: informative, ficţionale, divertisment, reality-show, publicitate şi promo. Tipurile de violenţă avute în vedere au fost: violenţă reală/violenţă ficţională, violenţă fizică, verbală, psihologică, economică, sexuală şi socială. „Studiul indică un uşor trend descrescător al violenţei, comparativ cu anul 2004 (cînd s-a făcut ultima cercetare de acest gen - n.r.), mai ales în cazul Televiziunii Publice, în raport cu posturile private. Atenţia acordată în principal protecţiei minorilor este factorul care a generat aceste studii”, a declarat Răsvan Popescu, preşedintele CNA. “Televiziunea este cel puţin predispusă pentru spectacolul violenţei. Datorită competiţiei, luptei pentru audienţă, se joacă destul de mult pe acest element care ţine de emoţionalitate şi violenţă (...) Problema fundamentală căreia încearcă să-i găsească un răspuns aceste cercetări este aceea a interacţiunii din violenţa mediatică şi violenţa de zi cu zi. Efectul, pînă la urmă cel mai grav, care este unul cumulativ, neintenţionat, poate neprevizibil, este cel al instaurării unei culturi a violenţei, care are între coordonatele sale în mod deosebit o anumită acomodare cu violenţa”, a spus şi Ioan Drăgan, coordonatorul studiului. Potrivit acestuia, numărul actelor de violenţă întîlnite la canalele analizate variază între 7,1 şi 23,5 pe oră (exceptînd publicitatea), ceea ce înseamnă o medie de 14 acte de violenţă pe oră. Ioan Drăgan a atras atenţia că violenţa verbală a trecut pe primul plan, în ceea ce priveşte tipurile de violenţă întîlnite în emisiunile analizate, cu 46,7 procente, fiind urmată de violenţa fizică (30,5%), violenţa economică (8,7%), violenţa psihologică (7,2%), violenţa socială (4,7%) şi violenţa sexuală (2,2%). “Mulţi ar putea considera că este un fapt îmbucurător (...) Dar şi cuvintele pot să ucidă, nu doar în sens simbolic, ci în sensul cel mai propriu al termenului”, a spus Ioan Drăgan. Cele mai frecvente forme de manifestare ale violenţei de tip verbal sînt: injuriile (16%), ţipetele şi ridicarea de ton (16%), limbajul licenţios, obscen (15%), insulta (12%), cearta (9%), ridiculizarea (9%), întreruperea celuilalt (5%), etichetări, stereotipii etnice (4%), atac la persoană (3%). Postul care a difuzat în cea mai mare proporţie violenţă verbală a fost Kanal D (94,1%), fiind urmat de B1 TV (71,2%).

Cartoon Network, în topul violenţei

În ceea ce priveşte violenţa în desenele animate, Cartoon Network este cel mai violent post de televiziune pentru copii dintre cele trei analizate: Cartoon Network, Jetix şi Minimax. Astfel, în programele Cartoon Network, în perioada monitorizată, s-au înregistrat 673 de acte de violenţă, la Jetix - 533 de acte de violenţă, iar la Minimax - 317. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte numărul de acte de violenţă per emisiune, cel mai violent canal este Jetix, urmat de Cartoon Network şi Minimax. Aceasta se poate explica, potrivit autorilor studiului, şi prin faptul că Jetix are cele mai lungi emisiuni (emisiunea medie este de 27 minute, faţă de 18 minute pe Cartoon Network şi 17 minute pe Minimax). Cartoon Network este cel mai violent canal, nu doar prin frecvenţa actelor de violenţă, ci şi prin durata acestora (atît în ceea ce priveşte durata medie a unui act, de 18 secunde, cît şi în ceea ce priveşte cel mai lung act de violenţă), în timp ce Minimax rămîne cel mai puţin violent sub ambele aspecte. Şi sub aspectul ponderii duratei violenţei dintr-o oră de emisiune, Cartoon Network este de cel puţin două ori mai violent decît restul canalelor, cu 22,6 minute de violenţă într-o oră de emisiune. Potrivit studiului, mai bine de o treime din timp, copilul vede pe acest canal acte de violenţă. Jetix are 11 minute de violenţă la ora de emisiune, ceea ce înseamnă că la aproape cinci minute fără violenţă, copilul vede şi un minut de acte de violenţă. La nivel general, predomină violenţa de tip fizic, în peste 50% dintre cazuri. Singurul canal la care majoritară este violenţa verbală este Minimax. Tot acesta este canalul cu cea mai multă violenţă de tip psihologic. În privinţa violenţei fizice, Cartoon Network se situează pe primul loc, iar Jetix, pe ultimul loc. Cea mai frecventă formă a violenţei fizice pe canalele de desene animate este „bătaia” (29%), urmată de “agresare/ciocnire” (21%), “rănirea cu obiecte contondente” (10%) şi “rănirea cu arme de foc” (9%).

Studiul face referire şi la violenţa din publicitate şi promo-uri. Astfel, cea mai frecventă formă de violenţă prezentă în spoturile publicitare este cea fizică (52,1%), verbală (26,2%), psihologică (15,6%), economică (3,1%), socială (2,4%) şi sexuală (0,7%). Cele mai violente clipuri publicitare şi promo-uri se regăsesc, potrivit studiului, la postul de desene animate Cartoon Network, în timp ce B1 TV are cele mai puţine spoturi şi promo-uri violente. În privinţa canalelor de desene animate, Răsvan Popescu a precizat că posturile monitorizate “nu sînt licenţiate în România. Există nişte proceduri internaţionale, ele (posturile de desene animate - n.r.) nu se supun direct jurisdicţiei româneşti”, a explicat Popescu. Şeful CNA a mai spus că se aşteaptă ca, din cauza concurenţei “acerbe” şi a publicităţii reduse, gradul de violenţă în programele TV să crească. “Nu vom tolera o asemenea posibilă evoluţie”, a subliniat Răsvan Popescu.