Copiii concepuţi “in vitro”, mai expuşi riscului de malformaţii congenitale?

Un studiu publicat sâmbătă în revista de specialitate New England Journal of Medicine, arată că bebeluşii concepuţi cu ajutorul tehnicilor de procreare asistată medical (AMP) sunt mai expuşi riscurilor de malformaţii congenitale, informează AFP. Astfel, copiii concepuţi prin fecundaţia in vitro (FIV) “clasică” sau de tip ICSI (microinjectare directă a unui spermatozoid în ovul) prezintă rate de malformaţie mai mari. Pentru studiul condus de Institutul Robinson de la Universitatea australiană din Adelaide, cercetătorii au comparat 308.974 de sarcini, dintre care 6.163 rezultate din procreare artificială, care au avut loc între ianuarie 1986 şi decembrie 2002 în statul Australia de Sud. “Riscul de defect la naştere pentru sarcinile obţinute în urma AMP este de 8,3%, faţă de 5,8% pentru sarcinile obţinute fără tehnici de procreare artificială”, a explicat prof. Michael Davies. “Am găsit diferenţe semnificative în ceea ce priveşte gradul de risc şi între tratamentele disponibile”, a adăugat omul de ştiinţă. Potrivit studiului, riscul de malformaţie este de 7,2% pentru tehnica FIV şi de 9,9% pentru ICSI. Există două metode de fecundare a ovulelor: fecundaţia in vitro “clasică” şi cea prin injectarea intracitoplasmică de spermatozoizi (ICSI), care consistă în prelevarea unui singur spermatozoid şi injectarea acestuia într-un ovul prelevat de la femeie după o inducere a ovulaţiei. “Un aspect despre care nu se vorbeşte prea des la clinici este, cred eu, riscul de a avea un copil anormal. Acest studiu subliniază importanţa discutării despre acest lucru cu pacienţii”, a subliniat prof. Davies. În fiecare an, în lume se nasc peste 3,7 milioane de copii cu ajutorul tehnicilor de procreare asistată medical.