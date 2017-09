Copiii constănțeni au INTERZIS LA JOACĂ! Primarul Făgădău nu dă doi bani!

În municipiul Constanța copiii au interzis la joacă! Nu că ar scrie undeva sau că cineva a interzis oficial acest lucru, dar locurile de joacă sunt impracticabile, sunt un real pericol pentru cei mici. Ce a mai rămas din ele, acum? Niște fiare ruginite de care sunt prinse bucăți de lemn, și alea rupte, din care ies cuie ruginite... În niciun caz nu se mai poate spune că acelea sunt leagăne. Cine ar trebui să le întrețină, să le repare? Nimeni alta decât Primăria Constanța. Ce face însă primarul Decebal Făgădău? Și-a băgat capul în pământ precum struțul și se joacă pititea cu cei de la Protecția Consumatorilor! Problema este că pentru joaca sa iresponsabilă vom plăti noi toți, contribuabilii, CJPC anunțând amenzi în cel mai scurt timp! Doamne ferește de vreo tragedie!

În municipiul Constanța copiii au interzis la joacă! Nu că ar scrie undeva sau că cineva a interzis oficial acest lucru, dar locurile de joacă sunt impracticabile, sunt un real pericol pentru copii. Părinții stau cu inima cât un purice atunci când cei mici cer disperați să se dea în leagăne sau să se joace în respectivele locuri care, cândva, erau sigure. Ce a mai rămas din aceste locuri de joacă, acum? Niște fiare ruginite de care sunt prinse bucăți de lemn, și alea rupte, din care ies cuie ruginite... În niciun caz nu se mai poate spune că acelea sunt leagăne. Cine ar trebui să le întrețină, să le repare? Nimeni alta decât Primăria Constanța. Așa că, de ceva timp, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC), alături de mass-media, a declanșat o campanie, în forță, de atenționare! Din păcate, reacția Primăriei Constanța este ”0”. De parcă primarului Decebal Făgădău nu i-ar păsa de copiii constănțenilor, nu ar da doi bani pe nimeni și nimic. Nu de alta, dar vorbim despre siguranța și chiar viața copiilor. Chiar trebuie să așteptăm o tragedie pentru ca primarul Constanței să reacționeze? Nu demult am relatat în paginile ziarului nostru două incidente: atât în Capitală, cât și în Constanța, doi copii s-au accidentat în locurile de joacă deteriorate, nesigure. În cazul copilului de la Constanța, accidentarea, din fericire, a fost fără urmări; cel mic s-a ales doar cu o sperietură, dar ce se întâmpla dacă micuțul se rănea grav? Directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a precizat cât se poate de clar cine se va face vinovat în caz de vreo tragedie: „Cred că este inutil să avertizăm că, pe perioada de remediere a deficiențelor constatate de CJPC, Primăria este răspunzătoare de toate incidentele produse la locurile de joacă”. Și atunci întrebăm: oare să nu îi pese primarului Decebal Făgădău de constănțenii care l-au ales?.

DE CE NU REACȚIONEAZĂ PRIMARUL FĂGĂDĂU?

De ce nu reacționează oare primarul Decebal Făgădău la problema gravă sesizată de CJPC? Oare să fie la mijloc unele orgolii? Și punem această întrebare pentru că nu vrem să credem că pe primar îl doare în cot de ceea ce s-ar putea întâmpla. Problema este că lipsa de reacție a Primăriei Constanța la atenționările Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor privind locurile de joacă pentru copii - pericol public nu face altceva decât să ne pună pe noi, contribuabilii, la plată. De ce? Comisariatul, pe bună dreptate, promite amenzi în cel mai scurt timp. Și totuși, o mică reacție ar fi fost; comisarul-șef adjunct al CJPC Constanța, Horia Constantinescu, a făcut publică reacția primarului Decebal Făgădău: ”Reacția domnului primar pare desprinsă din bancuri: Auzi, dragă, îl spălăm sau facem altul?!" (n.r.: făcea referire la piesa “Să spălăm copilul sau să facem altul”, în original “Baby with the bath water”, o satiră americană în cazul cuplurilor care nu se înțeleg). Are mai multe conotații periculoase, spune Constantinescu: ”1. Cine și cum le-a construit?!; 2. Până la urmă, ale cui sunt?; 3. Câte?! Ce inventar trebuia înlăturat și care reparat?! Până la urmă, reprezintă banul public!; 4. Învățăm și noi câteva acte normative?! Respectați sau nu GUVERNUL ROMÂNIEI, prin ANPC, sau doar vă luați jucăriile și fugiți la alt nisipar?!; 5. Până la ACELE locuri de joacă, copiilor care nu au posibilități ce le rămâne?! Privitul pe geam, ca al fetiței cu chibrituri?!; 6. Vă este greu să purtați un dialog?! Știți că invitațiile noastre sunt obligatorii, iar eu nu vă pot lăsa să creați un precedent periculos pentru CJPC Constanța sau chiar ANPC!“.

AM ÎNCERCAT ȘI NOI SĂ LUĂM LEGĂTURA CU PRIMARUL

Am încercat și noi, reprezentanții mass-media, să luăm legătura cu primarul, mai ales că edilul a promis, la începtul anului, că se va ocupa serios de reabilitarea locurilor de joacă. Și de această dată, însă, autoritățile au ales tăcerea în locul acțiunii și explicațiilor. Mai mult decât atât, reprezentanții Biroului de Presă al Primăriei Constanța ne-au spus că singurul care ne poate vorbi despre acest subiect este primarul Decebal Făgădău și ne-au sugerat să luăm legătura direct cu el. În mod deloc surprinzător, în ciuda apelurilor noastre insistente, edilul nu ne-a răspuns la telefon, pentru a ne oferi informațiile cerute. Așa cum am mai precizat, mai deschiși decât reprezentanții autorităților locale s-au dovedit a fi reprezentanții USR din Constanța, care ne-au spus că administrația locală a elaborat un plan de reabilitare a locurilor de joacă. Ei ne-au explicat că, în total, există 65 de locuri de joacă în Constanța; dintre acestea, vor fi desființate șase, iar pentru 39 dintre ele există planuri de modernizare de mai bine de trei ani. Evident, nu s-a întâmplat nimic, iar Primăria refuză să vorbească și să ne lămurească și pe noi, o dată pentru totdeauna, ce are de gând să facă cu banii pe care îi alocă an de an pentru modernizarea locurilor de joacă! Problema este că pentru lipsa sa de reacție vom plăti noi toți, contribuabilii, CJPC anunțând amenzi în cel mai scurt timp! Doamne ferește de vreo tragedie!

