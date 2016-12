Copiii cu autism, trataţi în premieră în ”camera viselor”

Copiii cu autism vor putea fi trataţi, din această săptămână, în premieră în România, în camera Snoezelen sau ”camera viselor”, deschisă la Spitalul de Psihiatrie Titan ”Constantin Gorgos”, după ce specialiştii unităţii au fost instruiţi în această terapie timp de mai multe zile, de un profesor din Germania. Spitalul de Psihiatrie din Capitală este prima unitate sanitară din ţară care beneficiază de un astfel de spaţiu, a declarat dr. Luminiţa Mihai, şeful Centrului de îngrijire pentru copii cu tulburări de spectru autist din unitate. Terapia Snoezelen, denumită şi terapie multisenzorială, este folosită în special pentru tratarea copiilor cu dizabilităţi mintale, dar şi a altor suferinţe, a explicat prof. univ. dr. Krista Mertens din Germania, care a venit în România la Spitalul Titan pentru a pregăti prima echipă de specialişti ce va lucra în terapia Snoezelen. Terapia are loc într-o cameră special echipată, în care sunt folosite lumina, sunetul, mirosurile, texturile, imaginile şi muzica, pentru a induce stimulări senzoriale copiilor cu autism. Copiii declanşează ei înşişi imaginile sau sunetele respective, ceea ce le captează interesul, le activează memoria, le stimulează coordonarea ocul-motorie, îi ajută să facă legătura cauză - efect şi le creează impresia că au control asupra mediului alături de o senzaţie de relaxare.

”Numele porneşte de la un termen care are o rezonanţă cel puţin ciudată, şi anume Snoezelen. Nu este un termen foarte academic. De fiecare dată când este pronunţat, are o rezonanţă cel puţin comică, dacă nu cumva chiar ciudată, şi nu prea poate fi luat în serios. Acesta a fost inventat în 1978, în Olanda, şi, practic, reprezintă o combinaţie, un amestec între doi termeni proveniţi din limba engleză, care înseamnă exact acelaşi lucru: a trage un pui de somn, a dormita sau a visa”, a spus dr. Krista Mertens. Potrivit specialistei, tehnica era aplicată doar persoanelor care aveau dizabilităţi mentale grave sau care nu se puteau deplasa, care trebuiau să stea tot timpul în pat. Potrivit acesteia, foarte multe persoane sau instituţii achiziţionează echipamente și amenajează încăperi pentru această terapie, dar nu ştiu să le folosească. ”Asta este problema majoră cu care ne confruntăm. În cazul copiilor autişti este într-adevăr o problemă majoră, în sensul că aici trebuie depusă cea mai mare muncă, este munca cea mai dificilă. Pentru ca respectivul copil să aibă parte de un tratament corespunzător, eu, personal, trebuie să am cunoştinţe de specialitate în acest domeniu. Apoi, mai trebuie să am câteva date biografice despre copil, să ştiu ce îi place şi ce nu-i place, ce respinge în totalitate. Când acest copil pătrunde în spaţiu, trebuie să îl las să îşi aleagă colţul sau locul care îi place cel mai mult sau unde se simte cel mai bine, cel mai în siguranţă. Există posibilitatea ca acelaşi copil care suferă de autism să stea să-şi aleagă acelaşi loc timp de trei, patru, cinci şedinţe sau cinci săptămâni la rând şi să nu pot să fac nicio altă modificare în acest sens”, mai spune dr. Mertens.