Copiii cu părinţi fumători nu sînt bine hrăniţi

Potrivit unui studiu al cercetătorilor din cadrul Şcolii de Medicină de la New York, minorii provenind din familii în care unul sau mai mulţi membri fumează nu au asigurată alimentaţia corespunzătoare în fiecare zi. Cercetătorii au concluzionat că nesiguranţa alimentară a copiilor, adică imposibilitatea de a primi zilnic, timp de un an, o alimentaţie corespunzătoare şi îndestulătoare, este mai gravă şi mai des întîlnită în familiile cu fumători. În familiile unde există un singur fumător, pînă la 20% din venituri sînt cheltuite pe ţigări. În 23% dintre familiile cu copii există cel puţin un fumător, procentajul fiind mai mare în cazul familiilor cu venituri mici (32%). În cadrul studiului, cercetătorii americani au analizat, timp de 36 de luni, datele a aproape 9.000 de familii cu copii sub 17 ani. Şi alte studii au demonstrat că micuţii crescuţi de părinţi care fumează înregistrează un nivel de nicotină de cinci ori mai mare decît ceilalţi şi că fumatul pasiv le poate provoca insomnie, anxietate, depresie şi lipsă de concentrare.