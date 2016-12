Copiii cu probleme medicale, ajutați financiar de CJC

Trei copii cu grave probleme de sănătate vor beneficia de ajutoare financiare din partea Consiliului Județean Constanța (CJC) pentru medicamentele și alimentele de care au nevoie. Este vorba despre un băiat de opt ani care suferă de Sindromul Down și autism, o fată de trei ani care are o tumoră oculară și o altă fată de zece ani care are proteză oculară. Pentru că problemele lor de sănătate le impun tratamente și regimuri alimentare costisitoare, CJC le-a acordat ajutoare financiare în valoare totală de 5.691 de lei. Pentru băiatul cu Sindromul Down s-a alocat suma de 1.647 de lei, iar fata cu tumoră oculară a primit 1.897 de lei. Mama fetei cu proteză oculară a primit de la CJC suma de 2.147 de lei, bani necesari și pentru întreținerea celorlalți doi copii ai familiei. De menționat că, în iunie 2012, familia a mai primit 3.400 de lei de la CJC, bani necesari pentru investigațiile medicale și proteza oculară de care avea nevoie fata în vârstă de zece ani.