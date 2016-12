Copiii din Costineşti, în Caravana Estival

COPII PRIVAŢI DE O EXCURSIE LA MARE De cinci ani de când a fost lansat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, programul „Spectacole pentru copii - Caravana Estival 2011“, demarat în colaborare cu Telegondola Constanţa şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii a fost un succes în rândul copiilor din judeţ. Zeci de mii de elevi au avut posibilitatea să vadă spectacolele cu delfini, să se plimbe cu telegondola şi să vadă staţiunea Mamaia de sus, să se bălăcească în bazine şi să se dea în toboganele de la Aqua Magic. Însă nu toţi copiii din judeţ au avut posibilitatea să vină la mare prin programul CJC pentru că unii primari, cei mai mulţi democrat liberali, au avut impresia că acţiunea are substrat electoral, deşi singurul scop al autorităţilor judeţene a fost să le permită elevilor să aibă acces gratuit la cele trei obiective turistice din oraş. Printre copiii privaţi de acţiunea organizată de CJC s-au numărat şi elevii din Costineşti. Şi ei fuseseră invitaţi să participe la program, dar primarul Traian Cristea nu şi-a dat acordul. În schimb, la aceşti copii s-a gândit Asociaţia „Femeia salvează lumea” care le-a pus la dispoziţie autocare să poată veni la Constanţa. 50 de elevi de la şcoala din Costineşti s-au relaxat câteva ore la cele trei obiective cuprinse în programul CJC. „Mi-a plăcut foarte mult la Delfinariu, iubesc delfinii. Abia aştept să ajung şi la telegondolă. Acolo am mai fost, tot cu Emanuela”, a declarat Claudia Violeta Cruceru, o elevă în clasa a VI-a de la Şcoala din Costineşti.

INTRĂRI GRATUITE LA OBIECTIVE TURISTICE „Sunt foarte puţini copii din Costineşti care au avut oportunitatea dar şi banii să ajungă la Aqua Magic, dar şi la restul obiectivelor. Asta înseamnă un drum şi pentru ei, şi pentru părinţi, ca însoţitori, şi este destul de scump. Din câte ştiu, au fost contactaţi primarul şi şcoala, dar nu ştiu ce s-a întâmplat exact. Rezultatul a fost că elevilor li s-a refuzat această plăcere”, a declarat preşedintele Asociaţia „Femeia salvează lumea”, Emanuela Gavrilă. Nu este prima dată când Asociaţia „Femeia salvează lumea” se implică şi aduce copiii din Costineşti să participe la programele CJC pentru că unii dintre ei i-au revăzut pe Ni Ni, Pei Pei şi Chen Chen pentru a doua sau a treia oară. Reprezentanţii asociaţiei au discutat deja cu organizatorii şi vor mai aduce şi alţi copii până la finalul derulării programului.