Copiii din Ghindăreşti şi Mihai Viteazu s-au împrietenit cu cei din R. Moldova

După opt săptămîni în care peste 3.000 de copii din mediul rural au avut posibilitatea să se bucure de o zi de vacanţă specială, programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, demarat la începutul lunii iulie la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a intrat pe ultima sută de metri. Ieri a venit rîndul copiilor din comunele Ghindăreşti, Mihai Viteazu şi Cobadin să viziteze Acvariul, Delfinariul, Planetariul, microrezervaţia şi expoziţia de păsări exotice din cadrul Complexului de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, să facă plajă şi să se joace în parcul acvatic Aqua Magic şi să vizioneze spectacolul oferit de Circul Praga. Acestora li s-a alăturat şi un grup de 18 copii din Republica Moldova, cărora li s-a oferit pentru prima dată şansa să viziteze obiectivele turistice din oraşul Constanţa. “Mi-au plăcut foarte mult poneii din cadrul microrezervaţiei. În urmă cu ceva timp am fost la Grădina Zoologică din Chişinău şi am fost foarte dezamăgită că acolo nu am avut ocazia să văd ponei. Părinţii mei mi-au spus că am mai fost în Constanţa cînd eram foarte mică dar nu îmi mai aminteam cum este aici”, a spus Corina Cumpănă, de 16 ani, din Republica Moldova. Acesta este cel de-al treilea grup de copii din Republica Moldova care participă la acest program. Pe 12 iulie, la programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007” a mai participat un alt grup de 50 de copii din Cobadin, dar pentru că atunci nu au putut, din motive organizatorice, să participe la excursie toţi copiii care şi-ar fi dorit să vadă Constanţa, conducerea CJC a acceptat să suplimenteze numărul de locuri pentru aceşti copii. Astfel, ieri au mai ajuns la Constanţa încă 16 copii din Cobadin, care s-au declarat extrem de încîntaţi de obiectivele turistice pe care le-au vizitat. În timul excursiei, copiii au beneficiat de toate condiţiile necesare pentru a se simţi cît mai bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate asigurîndu-le băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. “Mi-au plăcut foarte mult păsările exotice şi animalele din microrezervaţie şi am aşteptat cu nerăbdare să ajung la Aqua Magic şi la circ pentru că aici nu am mai avut ocazia să ajung niciodată”, a spus Ivan Ivan, de 14 ani, din Ghindăreşti. La rîndul lor, cadrele didactice care i-au însoţit pe copii au confirmat că micuţii au fost extrem de încîntaţi de faptul că au avut ocazia să participe la o astfel de excursie împreună cu colegii de la şcoală. Astăzi sînt aşteptaţi să sosească la Constanţa copiii din comunele Ciobanu, Lumina şi Gîrliciu.