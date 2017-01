Copiii din Tortomanu şi Siliştea s-au distrat de minune în excursia oferită de CJC

După două zile de pauză, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, iniţiat de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat, ieri, cu copiii din comunele Tortomanu şi Siliştea. “Am fost foarte nerăbdătoare să vin în această excursie. Mi-a plăcut mult la Acvariu, unde am văzut mulţi peşti, la Delfinariu şi la Aqua Magic, unde nu mai fusesem niciodată pînă acum”, a spus Cătălina Florentina Moise, o fetiţă de 9 ani, din Siliştea. La fel de încîntaţi de excursie au fost şi copiii din Tortomanu, care le-au spus cadrelor didactice însoţitoare că abia aşteaptă să revină la Constanţa. “Deşi am mai fost cu părinţii la mare, am fost nerăbdător să revăd toate locurile acestea frumoase din Constanţa. Mi-a plăcut foarte mult programul excursiei, mai ales că am fost însoţit de toţi colegii mei”, a spus, la rîndul său, Mădălin Ionuţ Carapneanu, un băieţel de 11 ani, din Tortomanu. Conform protocolului semnat de CJC cu celelalte instituţii şi societăţi comerciale implicate în program - Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, SC Aqualand SA Constanţa, SC Music Park SRL Mangalia -, vizitele grupurilor de copii au loc în zilele de marţi, miercuri şi joi ale fiecărei săptămîni. “Copiii au primit cu mare bucurie această excursie. Anul trecut, Primăria Tortomanu a organizat o excursie la mare pentru toţi copiii din comună, dar de această dată preşedintele CJC le-a oferit şansa să vadă mai multe obiective turistice decît data trecută. Mulţi copii mi-au spus că nu au mai avut şansa pînă acum să vadă Acvariu, Delfinariul sau un spectacol de circ”, a spus primarul comunei Tortomanu, Gheorghe Panait, care i-a însoţit pe copii. El a adăugat că în excursie au venit 65 de copii din comună care au fost selectaţi în funcţie de performanţele şcolare. “Printre copiii care au venit astăzi se află şi şapte absolvenţi ai ciclului gimnazial, care au promovat testele naţionale şi cărora le promisesem o recompensă”, a mai spus primarul din Tortomanu. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi cît mai bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, pentru ca să-şi amintească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat în excursie, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. Programul va continua săptămîna viitoare, cînd vor veni la mare şi copii din comunele Castelu, Cuza Vodă, Mircea Vodă şi Saligny, care au fost reprogramaţi din cauza precipitaţiilor abundente care au căzut la începutul acestei săptămîni.