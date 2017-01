Copiii englezi, printre cei mai nefericiți din lume

Copiii din Anglia sunt printre cei mai puțin fericiți din lume, potrivit unui studiu internațional de proporții, care arată că una din cinci fete preadolescente din Marea Britanie suferă de anxietate în privința felului în care arată. În pofida faptului că beneficiază de unele dintre cele mai înalte standarde de viață din lume, copiii englezi sunt mai puțin fericiți decât cei din unele țări aflate în curs de dezvoltare, cum ar fi Algeria, Brazilia și Africa de Sud, indică studiul publicat de organizația Children's Society.

Deși copiii englezi sunt mai puțin îngrijorați în privința locuinței, banilor sau a prietenilor decât cei din multe alte țări, aceștia își fac mai multe griji cu privire la sănătate, felul în care învață și în care arată. Cercetarea, bazată pe o serie de studii internaționale existente, conține prima analiză a rezultatelor ”Children's Worlds Survey”, un studiu în curs de desfășurare, în care sunt implicați 16.000 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani din 11 țări ale lumii, printre care România, Spania, Israel, Brazilia, SUA, Algeria, Africa de Sud, Chile, Anglia, Coreea de Sud și Uganda. Anglia s-a clasat pe locul al nouălea din 11 țări, pe baza răspunsurilor copiilor la o serie de întrebări despre fericire și sursele de stres, doar în fața Coreei de Sud și Ugandei, unde copiii se simt și mai nefericiți decât cei englezi.

SĂRACII COPII BOGAȚI Un alt studiu care îngrijorează cu privire la soarta copiilor din Marea Britanie evidențiază lipsa de implicare a adulților și teama ca gesturile lor să fie deturnate de la adevărata intenție. Aproape două treimi dintre britanici ezită să sară în ajutorul unui copil pierdut pe stradă, de teamă că intențiile lor ar putea fi greșit interpretate, potrivit unui studiu al asociației pentru protecția copiilor NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children). Pentru realizarea acestui raport, institutul YouGov a intervievat 2.899 de adulți britanici, dintre care o treime au afirmat că s-au confruntat deja cu această situație. Dintre subiecți, 64% au declarat că le este teamă că ar putea fi acuzați pe nedrept sau că intențiile lor ar fi prost interpretate dacă abordează un copil care pare a se fi pierdut. Aceste temeri sunt mai frecvente în rândul bărbaților (73%), însă și printre femei sunt puternice (56%). Totodată, 3% dintre bărbați și 1% dintre femei au mărturisit că și-ar continua cu pași fermi drumul lor. De partea cealaltă, 45% au afirmat că ar rămâne în apropiere pentru a supraveghea, iar 47% l-ar aborda pe copil.

Britanicii sunt în același timp mai tentați să semnaleze cazuri suspecte de abuzuri asupra copiilor. Aceasta se datorează, în parte, comentariilor publice din Marea Britanie pe tema recentelor scandaluri de pedofilie implicând celebrități din show business pentru fapte care, de multe ori, datează din anii '60, '70 și '80. ”Voința de a acționa este în creștere, însă, din nefericire, oamenii, deși doresc binele, continuă să ezite”, a afirmat Peter Watt, responsabil din cadrul NSPCC. ”Bărbații în special se tem că ar suscita semne de întrebare privind motivul lor de a aborda un copil. Trebuie ca toată lumea să înțeleagă că a acționa este totdeauna decizia cea bună, indiferent dacă este vorba despre un copil pierdut pe stradă sau de un vecin abuziv”, a adăugat acesta.