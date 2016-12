Copiii între trei şi patru ani nu mai sînt excluşi din creşe şi grădiniţe

Senatorii au aprobat, ieri după-amiază, cu unanimitate de voturi, modificarea Legii nr. 263 din 19 iulie 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. Modificarea legii a fost făcută la iniţiativa senatorului PSD Alexandru Mazăre şi a deputatului PSD Eduard Martin, care au adus noi reglementări privind condiţiile minimale pentru înscrierea copiilor în creşe. Reglementările vor fi stabilite printr-o hotărîre a consiliului local în subordinea căruia se află administraţia creşelor din fiecare zonă. „Prin acest proiect modificăm vîrsta pînă la care copiii pot sta în creşe, pentru că, în prezent, ei pot rămîne doar pînă la vîrsta de trei ani. După ce au împlinit această vîrstă, sînt nevoiţi să părăsească creşa. În multe situaţii avem supraaglomerări la grădiniţe în marile oraşe, astfel că înscrierile nu se fac decît de la 4 ani. Astfel, copiii de la 3 la 4 ani sînt nevoiţi să stea acasă cu părinţii. O altă reglementare se referă la obligarea creşelor să semneze protocoale scrise cu toate instituţiile abilitate şi cu competenţe în ceea ce priveşte interesul copilului, Poliţia şi Protecţia Copilului, care vor fi obligate, prin lege, să asigure asistenţă creşelor în rezolvarea problemelor pe care acestea le întîmpină”, a declarat senatorul Alexandru Mazăre în plenul Senatului.

Reprezentantul Guvernului, luat la rost de senatori

Cu toate că propunerea legislativă a parlamentarilor constănţeni a fost votată în unanimitate, la începutul şedinţei nu se ştia exact care va fi rezultatul votului din cauza avizului negativ pe care Guvernul îl dăduse iniţial. Balanţa s-a înclinat în favoarea proiectului de lege propus de Alexandru Mazăre şi Eduard Martin după ce reprezentantul Ministerului Muncii, Liliana Savu, le-a transmis senatorilor că proiectul legii creşelor nu trebuie votat favorabil, pentru că „Guvernul are un proiect similar”. Enervaţi de explicaţia oferită de Guvern pentru avizul negativ şi pentru imixtiunile Executivului în treburile Parlamentului, senatorii s-au contrat cu trimisul Guvernului în Senat. Primul care a reacţionat a fost senatorul democrat-liberal, Anca Boagiu, care a declarat: „Înainte de a ne pronunţa asupra unei propuneri legislative, care aduce un plus în viaţa familiei, personal, sub nicio formă, nu consider că un proiect de lege poate fi respins doar pentru că, între timp, ministerul şi-a adus aminte că există această problemă şi legiferează în locul Legislativului, anunţîndu-ne că se află pe circuitul de avizare. O astfel de motivaţie nu stă în picioare şi rog ministerul ca, dacă are puncte de vedere, să vină cu ele, dar să fie argumentaţii tehnice şi care vizează activitatea ministerului, nu jucării de genul acesta”. După explicaţiile deloc convingătoare ale trimisului Guvernului, senatorii au votat în unanimitate proiectul de lege al parlamentarilor constănţeni, oferind totodată şi un vot de blam pentru Guvern. Astfel, noua lege a creşelor va merge la promulgare la preşedintele Traian Băsescu, deoarece Senatul a fost cameră decizională.

Alexandu Mazăre: „Am obţinut o unanimitate rar întîlnită în Senat”

La finele şedinţei de ieri din Parlament, senatorul Alexantru Mazăre a declarat: „Pentru mine şi pentru colegul meu, deputatul Eduard Martin, se demonstrează faptul că ne-am făcut mîna. Deşi Guvernul ne respinge pe bandă iniţiativele legislative, totuşi, reuşim să ne convingem colegii din toate partidele că avem iniţiative bune în sprijinul cetăţenilor şi obţinem votul Parlamentului. În legislatura trecută am avut patru legi în aceeaşi situaţie, votate de Parlament contra celor propuse de Guvern. Dar, iată că acum, în noul mandat, am reuşit să trecem acest proiect de lege. Am obţinut o unanimitate rar întîlnită în Senat, care este şi camera decizională, deci, legea merge la promulgare şi va întra în vigoare. Legea a rezultat în urma numeroaselor discuţii pe care noi le-am avut cu părinţii, cu cei de la Administraţia Creşelor, cu reprezentanţii autorităţilor locale. Am reuşit să adunăm toate aceste dorinţe, să le transpunem într-o propunere legislativă care, acum a devenit lege”. La rîndul său, deputatul Eduard Martin a declarat: „Am demonstrat că facem exact ce am făcut şi în mandantul 2004 - 2008. Iniţiem legi pe care le trecem chiar dacă ele au aviz negativ de la Guvern, aşa cum a fost şi cazul acestei legi a creşelor. Beneficiarii vor fi, în primul rînd, părinţii, pentru că ei întîmpină greutăţi atunci cînd copiii le sînt daţi acasă la trei ani şi trebuie să aştepte un an pentru a-i putea duce la grădiniţă. Nici eu, nici Alexandru Mazăre nu avem copii, singura experienţă pe care o avem fiind discuţiile cu părinţii copiilor între 3 şi 4 ani. Avînd aviz negativ de la Guvern, aveam nevoie de lobby, pentru că erau şanse mari să nu treacă această lege. Înainte de şedinţă am avut mai multe discuţii cu colegii de la alte partide, pentru că asta trebuie să faci în Parlament, lobby”.

Robert NENCIU, Tatian IORGA