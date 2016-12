Pentru al patrulea an la rând, Radio Vacanţa şi World Vision România au lansat, vineri, 28 iunie, campania „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanţa - Brăţara de Vacanţă”. Anul acesta, până în 1 septembrie, vor fi oferite peste 15.000 de brăţări de vacanţă copiilor care vor veni împreună cu părinţii pe litoral, mai puţine cu 10.000 faţă de anul trecut, din cauza bugetului limitat. Brăţările acordate vor fi inscripţionate cu numele copiilor şi cu numărul de telefon al părintelui. Campania îşi propune să reducă numărul de copii sub şapte ani care se rătăcesc pe plajă. Anul trecut, la Radio Vacanţa s-au înregistrat 200 de cereri din partea părinţilor care nu şi-au mai găsit copiii pe plajă ori au fost găsiţi şi aduşi la sediul postului de radio. De la deschiderea sezonului estival, deja zece copii au ajuns în atenţia Radio Vacanţa, fiind pierduţi de părinţi. Specialist în marketing şi comunicare World Vision România - biroul zonal Constanţa, Isabela Ştefan-Iorga a declarat că brăţările oferă protecţie sporită copiilor de vârstă preşcolară. „În ultimii trei ani, peste patruzeci de mii de copii cu vârste cuprinse între zero şi şapte ani care şi-au petrecut vacanţele pe litoralul românesc au beneficiat de astfel de brăţări”, a declarat specialistul World Vision România.