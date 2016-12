Copiii obezi au simptomele unor viitoare afecţiuni cardiace

Copiii obezi prezintă încă de la vârsta de 3 ani semnele unor viitoare afecţiuni cardiace, au constatat cercetătorii americani de la Universitatea North Carolina (UNC). Acest studiu, realizat pe un eşantion de 16.000 de copii şi adolescenţi, în vârstă de la un an la 17 ani, a arătat faptul că voluntarii obezi prezentau semnele unor afecţiuni cardiace, sub forma unor markeri ai inflamaţiei. În total, 40% din totalul copiilor obezi cu vârste cuprinse între 3 ani şi 5 ani prezentau concentraţii ridicate de proteină C reactivă (C-reactive protein / CRP). În grupul copiilor cu o greutate normală, acest procent a fost de doar 17%. În total, peste 70% dintre copii aveau o greutate corporală considerată normală, 15% erau supraponderali, 11% erau obezi, iar 3,5% sufereau de obezitate morbidă. În grupul copiilor cu vârste mai mari, proporţia pacienţilor aflaţi în categoria obezităţii morbide, care prezentau concentraţii mari de CRP, era şi mai mare. În intervalul de vârstă 15-17 ani, aproximativ 83% dintre copiii cu obezitate morbidă prezentau concentraţii mari de CRP, comparativ cu 18% în grupul copiilor cu o greutate normală.

CRP este o proteină din sânge, iar o concentraţie mare de CRP reprezintă semnul unei inflamaţii în organism. Din cauza faptului că cele mai mari probleme de natură cardiacă sunt provocate de inflamaţiile produse în pereţii arterelor, CRP poate fi folosită ca un marker general pentru identificarea riscului de declanşare a maladiilor cardiace.