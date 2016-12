Copiii pot veni liniştiţi în taberele de pe litoral

În această vacanţă de vară, copiii pot veni liniştiţi să se relaxeze în taberele de pe litoral. Potrivit şefului Direcţiei de Control în Sănătatea Publică (DCSP), din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Adrian Pavlov, toate taberele care funcţionează legal au fost autorizate din punct de vedere sanitar. “Noi am verificat unităţile de cazare şi am constatat că acestea funcţionează în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare. Deocamdată, nu putem spune nimic despre taberele pirat”, spune dr. Pavlov, care a adăugat că le va avea în atenţie pe toată perioada sezonului. Ieri, inspectorii de control au luat la puricat o serie de unităţi de cazare din staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud. Tabăra Internaţională - singura de stat - a fost una dintre unităţile verificate de o echipă de control a DCSP. Dr. Laurenţiu Adam a declarat că, pe parcursul verificărilor, s-au urmărit mai multe aspecte, de la condiţiile de cazare şi pînă la respectarea normelor în ceea ce priveşte păstrarea unor probe din alimentele preparate, dar şi graficul de temperatură din spaţiile frigorifice, pe zile. “Nu am găsit nimic în neregulă. Camerele erau curate, la fel ca şi bucătăria, cantina şi grupurile sanitare. Personalul avea, de asemenea, analizele medicale făcute la zi”, a declarat dr. Adam. Tabăra Internaţională are o capacitate de 380 de locuri pentru elevi şi alte 20 pentru profesori. De cînd a fost deschisă unitatea de cazare, gradul de ocupare a fost de 100%, potrivit administratorului Nicu Ghindici. Au ales să-şi petreacă vacanţa de vară la mare, în tabăra internaţională, copii din mai toate judeţele ţării, dar şi copii din diaspora, pentru care s-au organizat tabere tematice. Tinerii nu se vor plictisi nici măcar o zi la mare, în unitate existînd numeroase locuri de agrement. “Dacă organizatorii doresc, putem organiza şi excursii la Aqua Magic, la diferite obiective istorice, turistice, dar şi în Bulgaria, pentru o zi”, spune administratorul. Meniul pe care-l primesc copiii în tabăra din Eforie este unul de restaurant, la toate cele trei mese.