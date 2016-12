Copiii, principalele victime ale sărăciei

În ultimii doi ani, nivelul de trai din România a scăzut dramatic, foarte mulţi dintre conaţionalii noştri fiind afectaţi nu atât de criza economică cât de măsurile luate de guvernanţi pentru a o combate (măsuri care, cel puţin până în prezent, nu au înregistrat niciun rezultat notabil, în afară de creşterea şomajului şi scăderea salariilor). Cei mai loviţi de aceste măsuri au fost, din păcate, românii care fac parte din categoriile defavorizate (cei cu venituri mici, locuitorii din mediul rural etc.). Pentru a-şi putea întreţine familia şi a le putea oferi copiilor un viitor mai bun, mulţi dintre cei rămaşi fără un loc de muncă, sau ale căror salarii s-au redus sub nivelul de supravieţuire, au ales să plece peste hotare pentru a-şi încerca norocul. În urma acestora au rămas, însă, copiii, aflaţi fie în grija rudelor, fie a prietenilor de familie. Potrivit datelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, numai la nivelul judeţului nostru, în trimetrul III al anului trecut, erau 3.449 de copiii care aveau cel puţin un părinte plecat să muncească în străinătate. Din fericire, cei mai mulţi dintre aceştia (2.264) au rămas alături de unul dintre părinţi. Nu acelaşi lucru se poate spune despre 782 dintre micuţi, care aveau ambii părinţi plecaţi, în timp ce 403 copii cu părinte unic susţinător rămăseseră singuri.

COPII SUB UN AN ABANDONAŢI. În cazul a 3.257 de copii, părinţi au decis lăsarea lor în grija rudelor de până la gradul patru. Din păcate, există şi situaţii în care persoanele cărora le-a fost încredinţată grija micuţilor au dovedit că nu sunt capabile de acest lucru. Aşa se face că un copil se afla în grija unui asistent maternal, iar opt au ajuns în centre de plasament. Alţi 139 de copii se aflau în grija rudelor, cu măsură de protecţie, în timp ce alţi 44 de copii se aflau în plasament la alte persoane. Cei mai mulţi dintre copii (1.152) au vârste cuprinse între 10 şi 13 ani, în timp ce 934 de copii au vârste cuprinse între 14 şi 17 ani. Dacă în aceste cazuri, vârsta copiilor le permite să înţeleagă ce se întâmplă, mai dificil este în cazul copiilor cu vârste sub 10 ani, al căror număr este, din nefericire, mare. Mai exact, 760 copii cu vârste între 7 şi 9 ani, 502 copiii între 3 şi 6 ani, 81 de copii cu vârste între 1 şi 2 ani şi, cel mai grav, 20 de copii mai mici de 1 an. Potrivit ziariştilor italieni, exodul românilor a lăsat, în 2010, peste 300.000 de copii să se confrunte cu lipsa părinţilor. Deşi legislaţia din România impune părinţilor care pleacă din ţară să declare autorităţilor locale cu cine îşi vor lăsa copiii, doar o parte din emigranţi fac acest lucru. La nivelul judeţului Constanţa, la sfârşitul primului trimestru al anului 2010, numărul copiilor rămaşi singuri a scăzut la 2.377, mulţi dintre constănţeni întorcându-se acasă după ce şi-au pierdut locul de muncă din străinătate.