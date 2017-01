Copiii salariaţilor RAJA l-au primit pe Moş Crăciun

Moş Crăciun a venit puţin mai repede pentru copiii angajaţilor SC RAJA SA, peste 600 dintre cei mici primind cadouri în cadrul unui spectacol organizat de Sindicatul Liber RAJA, cu aportul conducerii regiei, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa, în cursul zilei de ieri. Sala mare a Casei de Cultură s-a umplut de copii şi de părinţii acestora, veniţi din tot judeţul, din localităţi precum Cernavodă, Medgidia, Năvodari sau Ovidiu şi chiar din judeţul Ialomiţa pentru a lua parte la spectacolul denumit “Prietenii lui Moş Crăciun”. Momentul culminant al evenimentului, susţinut de actori din cadrul Teatrului de Stat Constanţa, dar şi de la Teatrul Thallimar din Mangalia, a fost sosirea Moşului. De asemenea, pe scenă a mai urcat trupa de balet a Teatrului Fantasio, dar şi Ioana Bărbuliceanu, care a colindat audienţa. Aflat la a şasea ediţie, spectacolul devine o tradiţie care aduce o bucurie suplimentară de Sărbători, atât copiilor angajaţilor regiei, dar şi conducerii sindicatului RAJA. “Acest spectacol, organizat în fiecare an în preajma Crăciunului, a devenit deja o tradiţie. Iar nouă, organizatorilor, ne aduce o bucurie imensă faptul că am reuşit, chiar şi în acest an dificil pentru români, să oferim tuturor copiilor angajaţilor un cadou de Crăciun, chiar şi celor 1100 care nu sunt prezenţi în sală”, a declarat preşedintele Sindicatului Liber RAJA, Traian Dragomir.

O INIŢATIVĂ BUNĂ. Pentru angajaţi, iniţiativa sindicatului şi a conducerii regiei este una venită la momentul oportun, dată fiind situaţia economică din ţară. “Orice astfel de spectacol este un gest binevenit în momentele acestea grele. Eu am venit din Năvodari cu copilul, ca să ne bucurăm împreună de momentul artistic şi de venirea Moşului”, a spus unul dintre cei prezenţi în sală, Marian Andrei.