Copiii se distrează și învață engleza în vacanța de vară

Aveți un copil de 4 - 12 ani și vă întrebați cum să-i ocupați timpul în vacanța de vară? Puteți să îl înscrieți la o școală de vară, în cadrul căreia cel mic să se relaxeze, să își ocupe timpul într-un mod atractiv și să își dezvolte capacitățile de comunicare într-o limbă străină. Astfel de activități organizează Centrul Internațional Educațional Helen Doron English, care desfășoară în perioada 29 iunie - 7 august o școală de vară, cu activități exclusiv în limba engleză, pentru copii de 4 - 12 ani. Cursurile dedicate celor mici sunt configurate astfel încât să respecte revoluționara metodă didactică pentru învățarea limbii engleze, care a fost inventată și implementată cu succes, peste tot în lume, de celebrul profesor britanic Helen Doron. În timpul verii au loc cursuri pentru îmbunătățirea limbii engleze vorbite prin activități de divertisment, dar și prin cursuri intensive, destinate recuperării sau avansării în studiul englezei pentru copiii care deja învață această limbă la şcoală. Activităţile includ teatru, muzică, dans, creaţie şi multe altele, bineînţeles în limba engleză. În funcție de vârstă, copiii pot participa la următoarele cursuri: Holiday Fun with Flupe (3 - 7 ani), I am the World (4 - 9 ani), English through Drama (7 - 12 ani), Get Ahead & Catch Up (6-12 ani), Paul Ward’s World - Book 4 (10 - 12 ani). Cei interesați se pot înscrie pe website-ul www.helendoron.ro.