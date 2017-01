Copiii străzii din România se întîlnesc la mare

Plajele de pe litoralul românesc constituie o Mecca a copiilor fugiţi de acasă. În fiecare vară, asistenţii sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (DGASPDC) Constanţa se confruntă cu numeroase cazuri de copii ai străzii veniţi la mare din alte judeţe ale ţării. Aceştia sînt găsiţi de către poliţişti pe raza judeţului Constanţa şi predaţi DGASPDC, care ia legătura cu direcţia generală din oraşul de domiciliu al minorului. „Pînă vin reprezentanţii DGASPDC din oraşul de domiciliu al copilului, sau părinţii acestuia, minorul este internat în Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii. În sezonul estival 2007 au fost înregistrate 45 de cazuri de acest fel”, a declarat purtătorul de cuvînt al DGASPDC, Roxana Onea. Cei mai mulţi copii provin din zona Moldovei, din judeţele Vrancea, Bacău, Brăila şi Vaslui. Şi în acest an, începutul sezonului estival 2008 a însemnat migrarea spre litoral a copiilor străzii. În perioada 1 mai - 20 iulie, la Adăpostul de zi şi de noapte au fost înregistraţi 34 de mici „turişti”. Numărul este mai mic decît cel din 2007, dar vara nu s-a încheiat încă. „Săptămîna trecută am avut un caz, cu un minor din Hunedoara. El a fost adus la noi de către poliţiştii din Neptun. Din cauza handicapului psihic sever de care suferea, nu am putut afla de la el decît prenumele. Am reuşit să-l identificăm abia după ce l-am dat în urmărire generală. La cîteva zile, părinţii copilului au venit şi l-au luat acasă”, a declarat asistentul social principal din cadrul Adăpostului, Flavia Constantin. Copiii străzii din alte judeţe vin pe litoral fie din curiozitate - nu au mai văzut niciodată plaja şi marea - fie din dorinţa de a cîştiga nişte bani, fiind atraşi de numărul mare de slujbe de sezon. Sînt şi minori care vin să cerşească, cei mai mulţi provenind din judeţul Bacău. Aceştia nu vin însă întotdeauna singuri. „Anul trecut am primit în adăpost un copil din Bacău care, după cercetările făcute, am descoperit că venise în Constanţa împreună cu familia sa, toţi ocupîndu-se cu cerşetoria. Cazul a fost predat către DGASPDC Bacău pentru rezolvare”, a afirmat Flavia Constantin. În acest moment, în Adăpostul de zi şi de noapte, sînt 8 copii, toţi din judeţul Constanţa.