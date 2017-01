Copiii sub 12 ani, exceptaţi de la amprentarea pentru paşapoartele biometrice

Copiii sub 12 ani vor fi exceptaţi de la obligaţia de furnizare a amprentelor digitale pentru paşapoartele biometrice, potrivit unei decizii PE de revizuire a regulamentului european din 2004 privind introducerea elementelor biometrice în paşapoarte şi alte documente de călătorie. Potrivit unui comunicat al Legislativului european, copiii sub vîrsta de 12 ani sînt exceptaţi de la obligaţia de furnizare a amprentelor digitale. O altă modificare are în vedere introducerea principiului „o persoană - un paşaport”, se arată în comunicat, potrivit căruia raportul PE a fost adoptat cu 594 voturi „pentru” şi 51 „împotrivă”. Comunicatul precizează că, de la adoptarea regulamentului, în unele state membre au fost realizate proiecte pilot în urma cărora s-a demonstrat că amprentele digitale ale copiilor sub vîrsta de 6 ani nu sînt de o calitate suficient de bună pentru verificarea identităţii, deoarece acestea se pot modifica considerabil în timpul creşterii. Din aceste motive, Comisia Europeană a propus introducerea unei derogări pentru copii sub vîrsta de 12 ani. „În cazul în care unele state membre prelevează deja amprente digitale de la copii cu vîrsta cuprinsă între 6 şi 12 ani, acestea pot continua această practică în cursul unei perioade tranzitorii de 4 ani“, precizează PE. O derogare similară se aplică şi persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă. „Atunci cînd prelevarea amprentelor de la degetele specificate este temporar imposibilă, statele membre permit prelevarea de amprente de la alte degete. Atunci cînd şi prelevarea amprentelor de la oricare alte degete este temporar imposibilă, statele membre pot elibera un paşaport provizoriu cu o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni“, precizează PE. Referitor la introducerea principiului „o persoană - un paşaport“, PE a decis că măsura este utilă în vederea combaterii traficului cu copii. Pînă în prezent, în paşaportul părintelui era inclus numele copilului, însă microchip-ul conţine doar informaţiile biometrice ale părintelui. În urma evenimentelor din 11 septembrie 2001, statele membre au solicitat Comisiei Europene să întreprindă măsuri pentru îmbunătăţirea securităţii documentelor. De aceea, UE a decis să integreze elemente de securitate şi biometrice în paşapoarte emise în UE. Acestea includ o imagine digitală a feţei şi amprente digitale, măsuri menite să combată mai eficient frauda şi falsificarea documentelor. În plus, datele trebuie securizate şi suportul de stocare trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru a garanta integritatea, autenticitatea şi confidenţialitatea datelor.